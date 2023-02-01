«Раньше заводу не хватало 30 работников, сейчас — 600». О масштабах кадрового голода в РФ

75% от всех предложений о работе в стране рассчитаны на привлечение рабочего персонала, говорят эксперты HH.RU. Предприятия испытывают острый дефицит «синих воротничков». Как решается проблема?

Самыми дефицитными профессиями по итогам 2022 г. стали токари (0,6 резюме на вакансию), врачи (0,8), дворники (0,8), главные врачи и заведующие отделением в больницах (0,9), а также машинисты (1,0), агрономы (1,0), слесари (1,1), повара (1,1), зоотехники (1,2) и сварщики (1,2). По данным HH.RU, подбор этих специалистов для работодателей был наиболее сложным.

Если раньше мы обучали параллельно две-три группы рабочих, то сейчас — от пяти до десяти. Потребность в людях просто огромная, — говорит Светлана Майер, директор учебно-экспертного центра ASNOVA.

В интервью для DK.RU Светлана Майер рассказала, кто, где и как «взращивает» сейчас кадры для предприятий, сколько стоит обучить одного рабочего и почему быть «синим воротничком» почетно.

Справка DK.RU Учебно-экспертный центр ASNOVA основан 1 декабря 2014 г. Изначально компания занималась оказанием образовательных услуг в сфере охраны труда и промышленной безопасности. На текущий момент команда ASNOVA помогает бизнесу Екатеринбурга с: Обучением сотрудников рабочим профессиям (оператор станков с ЧПУ, токарь, фрезеровщик, шлифовщик, слесарь МСР, водитель самоходной техники, альпинист, плотник, сварщик, стропальщик, работник люльки, резчик металла, машинист крана, и др.);

Обучением в сфере охраны труда, пожарной безопасности и гражданской обороны, электробезопасности, промышленной и экологической безопасности;

Разработкой и внедрением системы управления охраной труда;

Разработкой документов по охране труда, экологии и пожарной безопасности.

Учебный центр имеет лицензию Министерства образования № 20396 от 24.07.2020 г.

Открываем аналитические отчеты любого рекрутингового сервиса и читаем: «нехватка рабочих кадров», «в стране дефицит “синих воротничков”». Так ли страшен черт, как его малюют? Вы как компания, которая занимается обучением рабочим специальностям, тоже наблюдаете этот тренд?

— Не новость: в стране идет активное импортозамещение. Выбран курс на самодостаточность. В связи с этим в стране, конечно, наблюдается нехватка рабочих кадров. Да, в заводы и в их оборудование сейчас вкладываются огромные деньги, но без людей все это изобилие работать не будет. Более того, не просто без людей, а без квалифицированных сотрудников. Такие кадры буквально на вес золота.

Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы эту нехватку нивелировать. Сейчас наш учебный центр может параллельно вести пять-десять групп, раньше обучалось две-три. Спрос, как вы понимаете, очень большой. От заводов поступают запросы на операторов станков с ЧПУ, сварщиков, электромонтеров, токарей, фрезеровщиков. Это очень востребованные специальности. Если раньше условному предприятию не хватало 30 операторов станков с ЧПУ, то сейчас — 600.

Правильно ли я понимаю, что вы больше ориентированы на работу с корпоративным сектором? Или к вам может прийти человек, потерявший работу, и обучиться, например, на того же токаря?

— Мы работаем как с предприятиями, так и с частными лицами. Компании могут сами отправлять к нам людей на обучение или на повышение квалификации. С другой стороны, мы тоже набираем людей на определенные курсы, а затем прикрепляем к предприятию, от которого есть запрос, например, на тех же токарей. Частные лица тоже могут к нам обратиться. Более того, мы выиграли Президентский грант на бюджетные места для выпускников 9-11 классов и предлагаем ребятам обучение с последующим трудоустройством. Система, разработанная нашим учебным центром, на самом деле очень гибкая. Мы всегда исходим от запроса клиента, кем бы он ни был — предприятием или частным лицом.

Как выстраивается учебный процесс в вашем центре?

— Сначала ученикам дается теоретическая часть. Затем они отправляются в производственные мастерские, где можно поработать руками. Последний этап — практика на предприятии. После прохождения практики мы берем от завода обратную связь о потенциальных сотрудниках и проводим для них квалификационный экзамен, результатом которого является свидетельство о получении рабочей профессии. В среднем весь процесс обучения занимает три месяца. Обычно занятия проходят через день.

А возможность онлайн-обучения есть? Наверное, не все могут приходить на занятия очно.

— В онлайн можно прослушать теорию по курсам. У нас разработана образовательная платформа, где хранятся необходимые лекции и видеоуроки. Мы прекрасно понимаем, что есть предприятия, которые просто не могут взять и отправить всех своих сотрудников на обучение, потому что тогда производственные процессы будут нарушены. В таком случае да, мы предлагаем учиться онлайн. Более того, в отдельных случаях мы даже отправляем своих представителей на предприятия, чтобы они там курировали практические занятия. По факту мы работаем по схеме «училищ»: в короткий срок даем профессию.

Давайте смоделируем ситуацию: приходит к вам человек, говорит: «Я остался без работы, хочу быть оператором станков с ЧПУ». Как вы поможете ему устроиться на работу? Есть ли вообще такая практика?

— Конечно. Своих выпускников мы стараемся трудоустроить. Более того, у нас сформирован пул вакансий от предприятий промышленного, строительного, оборонного комплекса, так что человек может выбрать сам, что ему больше по душе. Вообще за нашими выпускниками «охотятся». Как правило, они быстро вливаются в работу, быстро адаптируются и начинают выполнять планы. Кстати, тем, кто приходит на обучение, мы предлагаем первое бесплатное занятие, чтобы человек разобрался, его это или нет. Дальнейшее обучение — за плату. Интересный факт: люди больше ценят то, во что вкладывают деньги. Бесплатное, но того же качества образование, как правило, обесценивается.

Расскажите про преподавателей центра. Кто эти люди?

— Чаще всего это люди, имеющие практические навыки работы по той или иной специальности, некоторые даже имеют свой бизнес. Промышленный альпинизм, например, преподает предприниматель, у которого фирма оказывает услуги такого рода. В основном «студентов» учат преподаватели от 45 лет. С этого возраста появляется потребность делиться наработанными знаниями.

Сколько стоит получить рабочую специальность в вашем центре?

— Для предприятий расчет в индивидуальном порядке. Зависит от количества человек и прочих параметров. В среднем предприятие, которому необходимо обучить 50 сотрудников, заплатит примерно от 7 тыс. руб. за каждого. Физлица могут, к примеру, получить специальность сварщика за 15 тыс. руб. Курс для промышленных альпинистов стоит 14 тыс. руб. Детально ознакомиться с расценками можно на нашем сайте.

Выездные преподаватели, большой объем рабочих специальностей, обучение в сфере охраны труда — чем еще вы отличаетесь от других учебно-образовательных центров?

— Начнем с того, что компания оказывает услуги по всей стране. Наши представители выезжают в северные регионы — ХМАО, ЯНАО, в Хабаровский край, Московскую область и т.д. С каждым предприятием мы работаем индивидуально и, согласно его специфике, дорабатываем те или иные запросы.

Мы ежемесячно получаем благодарственные письма от компаний-заказчиков. Клиентам УЭЦ ASNOVA являются: РЖД, предприятия оборонного комплекса, пищевики, агрокомплексы, молочные заводы, строительные компании, предприятия УГМК-холдинга, аэропорт Кольцово и многие другие компании.

Как Вы пришли к вопросам обучения сначала по безопасности труда, а затем и к обучению на рабочие профессии?

— Хочу сказать одно, самая лучшая профилактика несчастных случаев на производстве — это знание как правильно и безопасно производить свою работу. Часто бывает так, что работники даже не знают и не задумываются, что в момент осуществления работ они находятся на грани жизни и смерти.

При получении профессии ученик приобретает навыки и знания грамотного, продуктивного и безопасного процесса производства работ.

Я и моя команда за продуктивный, осознанный и безопасный труд, за то, чтобы миллионы мам и пап, дедушек и бабушек, сыновей и дочерей приходили домой здоровыми, счастливыми и невредимыми домой.

Раньше круто было работать менеджером. Почему сейчас стало круто быть рабочим?

— Во-первых, рабочие профессии сейчас высоко ценятся и хорошо оплачиваются. Во-вторых, лучшие руководители — это люди, знающие производственные процессы от начала формирования продукта до его выпуска. Поэтому у амбициозного рабочего, который постоянно повышает свой уровень компетенций и профессионализма, открываются карьерные перспективы.

Смотрите: у нас сейчас в каждой группе довольно большой процент бывших экономистов и менеджеров. Времена изменились. На арену вышли рабочие кадры.

Контакты учебно-экспертного центра ASNOVA:

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 2Б, оф. 1012

Тел.: +7 (343) 289-03-04

Сайт: www.asnova.pro