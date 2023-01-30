Правительство упростило правила получения льготной ИТ-ипотеки

Для оформления ипотеки по сниженной ставке сотрудникам аккредитованных компаний смягчили условия по возрасту и зарплате, а также по требованиям в случае увольнения.

Правительство смягчит условия льготной ипотеки сотрудниками ИТ-компаний: такие кредиты станут выдавать работникам в возрасте 18-50 лет, а требования к зарплате снизятся. Получить займы по программе смогут сотрудники всех аккредитованных ИТ-компаний.

Совместно с Минцифры была проведена работа по упрощению правил оформления IT-ипотеки. Теперь получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Таких организаций в стране около 20 тысяч. Их перечень размещен на портале Госуслуг, — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в понедельник.

Ранее по требованиям программы проходили примерно 12 тыс. компаний. Минимальный уровень зарплаты для оформления кредита остался на уровне 150 тыс. руб. в Москве, 120 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 70 тыс. руб. в остальных случаях. Причем будет учитываться доход не только на основном месте работы, но и по совместительству.

После получения кредита сотрудник должен будет проработать в аккредитованной ИТ-компании не менее пяти лет, тогда как ранее — весь срок ипотеки. В случае увольнения льготная ставка сохранится в течение шести месяцев, а не трех. Ставка остается на уровне 5% годовых и может быть снижена за счет банковских и региональных программ.

Предполагается, что по итогам трех лет работы программы ей воспользуются 50 тыс. специалистов, которым выдадут суммарно примерно 240 млрд руб.