Исследования для бизнеса и власти: чем занимается кафедра экономической теории УрГЭУ

«Современная экономическая теория шагнула далеко вперед. Ведущие экономисты включают в модели био-социо-экономического человека, учитывая его социальные потребности и психологические особенности».

Кафедра экономической теории и прикладной социологии УрГЭУ (СИНХ) не выпускает студентов, зато вовлекает их в разного рода исследования, которыми потом пользуются органы местного самоуправления и представители бизнеса. Подробнее о практикоориентированности студентов УрГЭУ рассказала Ирина Рахмеева, и.о. заведующего кафедрой экономической теории и прикладной социологии.

Ирина Игоревна, какую роль экономическая теория сегодня играет в экономическом образовании?

— Наша кафедра дает первокурсникам фундаментальные знания по экономической теории, на которые затем наслаиваются узкопрофильные навыки и компетенции. Глубинное понимание причинно-следственных связей в экономической системе и происходящих в ней процессах развивает в наших студентах критическое мышление и способность в будущем адаптировать стандартные методы экономического анализа к реальным условиям.

Расскажите, пожалуйста, про преподавателей кафедры.

— На кафедре экономической теории и прикладной социологии работают 20 человек. Это много, но такой преподавательский состав создан специально, чтобы охватить все вузовские профили на первом курсе. Каждый преподаватель — высококвалифицированный работник. Они участвуют во всероссийских и международных конференциях, ведут научную деятельность и выполняют научно-исследовательские работы по заказам органов власти и предприятий.

Давайте подробнее остановимся на исследованиях для бизнеса.

— При кафедре работает социологическая лаборатория. На ее базе и проводятся различные исследования: от разработки анкет до предоставления аналитических выводов. Например, уже много лет проводится исследование отношения студентов к предпринимательству. Его результаты использовались в различных экономических и стратегических программах, которые разрабатывал регион.

Кроме того, преподаватели кафедры разработали интересную методику для отбора кандидатов с управленческим и предпринимательским потенциалом. Ее используют компании для формирования проектных команд.

И какое отношение к бизнесу у студентов?

— Согласно последним данных рекрутинговых агентств, в предпринимательской деятельности задействовано порядка 1-2% населения. Студенты видят высокие риски — правовые и административные. При этом довольно уверенно себя чувствуют в плане организации бизнес-процессов.

Научной деятельностью занимаются только преподаватели или студенты тоже?

— Мы вовлекаем студентов в научную работу уже с первого года обучения. Преподаватели нашей кафедры читают первокурсникам дисциплину «организация научно-исследовательской работы» и руководят их первой в жизни курсовой работой, которая посвящена проблемам макроэкономики. Увлекшихся наукой студентов УрГЭУ сопровождает на протяжении всей учебы, создает условия для реализации собственных научных проектов, участия в конкурсах и конференциях.

Чем прикладная социология полезна экономистам?

— Современная экономическая теория шагнула далеко вперед от классического представления о Homo economicus. Ведущие экономисты стремятся включать в свои модели био-социо-экономического человека, учитывая его социальные потребности и психологические особенности. Значимость такого подхода подчеркивает получение Ричардом Талером Нобелевской премии за «включение психологически реалистичных предположений в анализ принятия экономических решений». Образовательные программы УрГЭУ уже давно охватывают теорию поведенческой экономики, а в рамках Евразийского экономического форума молодежи наша кафедра проводит конкурс «Проблемы экономической теории и поведенческой экономики». На первом курсе ежегодно кафедра проводит круглый стол по актуальным социальным проблемам в экономике, на котором студенты представляют результаты своего первого самостоятельно проведенного социологического опроса.

УрГЭУ, как и другие вузы, проводит День открытых дверей. Для чего нужно это мероприятие?

— В этом году День открытых дверей УрГЭУ пройдет 25 марта в 12.00. В этот день двери вуза будут открыты для всех желающих. Преподаватели будут отвечать на вопросы будущих абитуриентов и рассказывать о том, как выстроена схема обучения в вузе. Перед подачей документов мы рекомендуем ребятам ознакомиться с разделом «Поступающим» на сайте УрГЭУ. Там представлены направления подготовки нашего вуза.

Прием документов будет осуществляться очно и дистанционно (через личный кабинет поступающего). Вступительные испытания проводятся в онлайн- и офлайн-формате.

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