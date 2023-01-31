Лот Екатерининской Ассамблеи-2022 передали в Свердловский областной краеведческий музей

Экспонатом музея стала футболка олимпийской чемпионки по волейболу 1988 года Ирины Кирилловой (Пархомчук). Эта форма принесла спортсменке золото на Олимпиаде в Сеуле.

С 1982 по 1990 г.г. Ирина Кириллова представляла один из самых титулованных женских волейбольных клубов России — «Уралочка-НТМК». Лот предоставил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

На благотворительном вечере футболку выкупил управляющий ООО «Уралпромстрой» Дмитрий Рябов. Решение передать лот в музей предприниматель принял совместно с клубом «Уралочка-НТМК». Бизнесмен уже дарил лоты, выкупленные на Екатерининской Ассамблее. Так, в 2021 г. он передал музею Уральского федерального университета раритетный телетайп информационного агентства ТАСС.

Ирина Кириллова — это легендарная спортсменка. После Екатерининской Ассамблеи мы приняли решение передать футболку волейболистки в краеведческий музей. Все-таки это история нашего спорта, и в будущем через такие экспонаты подрастающее поколение будет знакомиться со славной историей советского и российского волейбола, — сказал Рябов.

Генеральный директор музея Александр Емельянов поблагодарил Дмитрия Рябова за подарок. Главный тренер волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Николай Карполь добавил, что Ирина Кириллова является членом Дома славы мирового волейбола. Она также выигрывала чемпионаты мира и Европы по волейболу.

Мы наблюдаем удивительную жизнь лотов Екатерининской Ассамблеи, некоторые из которых не остаются у своих приобретателей. Ранее футболку экс-тренера ФК «Урал» Игоря Шалимова передали одному из подопечных центра «Аистенок», председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов передал футболку и мяч с автографами игроков сборной России по футболу воспитанникам «Уральской футбольной академии», а владелец «Сима-ленда» Андрей Симановский подарил выкупленную коллекцию зажигалок Владимира Высоцкого музею Высоцкого в Екатеринбурге. Сегодня Дмитрий Эдуардович Рябов продолжил традицию. Уверен, что этот лот Ассамблеи будет полезен краеведческому музею и вызовет интерес у посетителей, — сказал советник Президента СОСПП, заместитель председателя Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.