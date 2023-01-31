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Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных

Минтруд предложил увольнять начальников за конфликт интересов подчиненных
Автор фото: Michal Jarmoluk. Иллюстрация: Pixabay.com

Руководителю, который узнал о конфликте интересов, следует сразу же принять меры для его предотвращения или решения. Если же он знал и бездействовал, то подлежит увольнению.

#ЗАКОНЫ#ЧИНОВНИКИ#НОВОСТИ

Минтруд предложил внести поправки в закон «О противодействии коррупции», согласно которым руководители обязаны принимать меры, чтобы исключить конфликт интересов у подчиненных, пишет РБК. Как следует из документа, если начальник знал о конфликте интересов и бездействовал, он будет уволен в связи с утратой доверия. Это будет относиться к гражданским чиновникам и силовикам.

Конфликт интересов российское законодательство определяет как ситуацию, в которой личная заинтересованность (возможная материальная выгода) человека влияет или может оказать влияние на надлежащее и беспристрастное исполнение им своих обязанностей.

Должностные лица обязаны сами уведомить свое прямое руководство о возникновении «личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов», следует из поправок. Узнав о конфликте интересов, руководитель также обязан постараться предотвратить или урегулировать его. А в случае нехватки полномочий — сообщить вышестоящему начальнику.

Минтруд считает, что поправки будут эффективными, потому что позволят сразу информировать уполномоченных лиц о конфликтах интересов, чтобы они могли быстро принимать меры для их предотвращения или урегулирования.

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Предполагается, что для решения конфликта интересов можно будет перепоручить исполнение задачи другому должностному лицу, предложить подчиненному отказаться от предложенной или полученной выгоды, усилить контроль за исполнением сотрудниками должностных обязанностей, ограничить доступ к информации, знание которой может привести к конфликту интересов, а также отстранить подчиненного от работы, которая приводит к таким конфликтам, и от обсуждения и принятия решений по этому вопросу.

Автор: Андрей Пермяков
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