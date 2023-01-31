35 компаний из Свердловской области вошли в список лучших работодателей России

Всего финалистами рейтинга стали более тысячи компаний, свои голоса за них отдали почти 340 тыс. чел. Cо Сбером и Яндексом конкурировали СКБ Контур и Сима-ленд.

Крупнейшая рекрутинговая платформа hh.ru опубликовала результаты Рейтинга работодателей России за 2022 г. Как рассказали организаторы, он составляется ежегодно начиная с 2010 г. и является самым масштабным и авторитетным рейтингом страны, в методологии которого были учтены лучшие зарубежные практики.

По словам директора Бренд-центра hh.ru Нины Осовицкой, в рейтинге-2022, по сравнению с прошлогодними, есть три особенности. Во-первых, в нем оказалось заметно меньше международных брендов. Во-вторых, позиция компаний-участников рейтинга была связана с тем, как они отреагировали на вызовы 2022 г. В-третьих, по сферам компаний, участвующих в рейтинге, видно, как восстанавливаются отдельные отрасли на рынке труда.

Например, показательна история с банковской сферой. Я очень хорошо помню период, когда ситуация в отрасли была нестабильна. Происходило множество сделок по слияниям, поглощениям, банки закрывались, люди теряли работу. В результате складывалась не очень предсказуемая и понятная картина самой отрасли. После такого явного снижения компаниям потребовался перерыв на восстановление, а теперь банки вновь успешно борются за внимание кандидатов и за «топовые» места в Рейтинге, — говорит Нина Осовицкая.

Исследование проводилось в три этапа: это HR-анкетирование самых компаний, опрос сотрудников и опрос соискателей. Всего свои голоса за компании отдали более 340 тыс. чел. А в финал вышло 1 082 компании. В их числе оказалось 35 работодателей из Свердловской области — на 15 больше, чем годом ранее.

Среди крупнейших компаний (с численностью сотрудников более 5 тыс. чел.) в тройке лучших оказались Сбер, Яндекс и Альфа-Банк. В топ в этой категории попали четыре свердловских работодателя:

18 место (из 103 возможных)— СКБ Контур ,

, 47 место — Сима-ленд ,

, 55 место — ГАЛАМАРТ ,

, 99 место — УГМК.

Среди крупных компании (численность персонала — от 1 до 5 тыс. чел.) за лидирующие места с такими участниками как 2ГИС, Авито и РБК, боролись восемь работодателей из нашего региона:

14 место (из 268 возможных) — Банк Точка,

114 место — Федеральная грузовая компания ,

, 180 место – СВЭЛ ,

, 191 место — ГК МОТИВ ,

, 220 место — Уральский турбинный завод ,

, 229 место — ЭнергосбыТ Плюс ,

, 231 место — УБРиР ,

, 238 место — ГБУ МФЦ.

В числе лучших компаний с численностью персонала от 251 до 1 000 чел. оказались девять свердловских компаний:

21 место (из 344 возможных) — NAUMEN ,

, 32 место — НАГ,

171 место — УЦСБ ,

, 175 место — TEN Девелопмент,

210 место — Медико-фармацевтический центр «Гармония» ,

, 230 место — Сантехкомплект-Урал,

234 место — Заповедник,

276 место — НПО САУТ,

314 место — СМАК.

В списке небольших компаний оказалось сразу 14 представителей Свердловской области: Novotel, Единый Расчетный Центр, НПЦ ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, Дом Здоровья, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, СтройПлатформа, ГК ХОСТ, RAKETA, НПК Специальная металлургия, Стрижка SHOP, АЙДИ-ИНЖИНИРИНГ, Ремтехкомплект, ЦИТ, Инсис.

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