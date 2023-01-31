«Видим возможности для импортозамещения»: Сысертский фарфоровый завод превратят в кластер

На месте легендарного предприятия в этом году запустят лабораторию «Антихрупкость», которая сделает завод местом встречи творцов, продюсеров и предпринимателей.

Креативное сообщество Сысерти анонсировало новый проект. Команда кластера «На заводе», АНО «Агентство развития Сысерти» и продюсер культурных проектов Алина Рахматулина запускают продуктовую лабораторию на предприятии «Фарфор Сысерти».

На сайте проекта «Антихрупкость» указано, что организаторы намерены создать платформу для креативных стартапов и развития творческих способностей, на которой будут встречаться творцы, продюсеры и предприниматели:

Мы идём к мечте — превратить завод в «фарфоровый кластер», который поможет Сысерти подтвердить статус креативного города. В 2023 году мы видим отличные возможности для импортозамещения: на российском рынке освободились ниши посуды для отелей и заведений общепита, декоративных товаров для дома. Поэтому предприятие имеет все шансы стать полноценным экономическим драйвером территории, центром жизни.

С помощью креативной команды организаторы проекта намерены создать новые изделия из фарфора, например, украшения, посуду, предметы интерьера. Они уже объявили сбор команды лаборатории: художников, керамистов, дизайнеров, для которых будет создана мастерская. В начале марта пройдет воркшоп маркетологов: специалисты должны проанализировать рынок и составить стратегию сбыта новой продукции из фарфора. А затем стартует работа продуктовой лаборатории.Предполагается, что прототипы и готовые изделия, которые будут созданы в рамках проекта, будут выставляться в современных выставочных точках России, таких как ГЭС-2, Artplay, Севкабель Порт.

На сайте проекта указано, что если продукт, созданный участником кластера выйдет на рынок — с ним будут оформлены финансовые отношения.

Ранее DK.RU писал, что «Агентство развития Сысерти» получило грант Президентского фонда культурных инициатив в 6,5 млн руб. на перезапуск завода «Фарфор Сысерти». Общая сумма расходов на реализацию проекта с учетом софинансирования составит 10 млн руб.

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