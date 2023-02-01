Уральским предпринимателям напомнили, какую отчетность и платежи нужно оформить в феврале
В частности, им предстоит подготовить отчеты в пенсионный фонд и уплатить страховые взносы. Корпорация МСП будет ежемесячно информировать бизнес о важных дедлайнах через специальный сервис.
Эксперты собрали перечень отчетов и платежей, которые необходимо осуществить уральским компаниям в ближайший месяц.
До 15 февраля:
- организациям и ИП нужно сдать в Пенсионный фонд отчет СЗВ-М обо всех застрахованных лицах. В случае, если в компании в январе произошли кадровые изменения, то необходимо также подготовить отчет СЗВ-ТД;
- уплатить страховые взносы за работников: на пенсионное, медицинское и социальное страхование — в налоговую инспекцию, на страхование от несчастных случаев на производстве — в Фонд социального страхования.
25 февраля
- крайний срок уплаты НДС за IV квартал 2021 года для организаций и ИП. Самозанятые и ИП на НПД должны в этот срок оплатить налог на профессиональный доход за январь.
До 28 февраля:
- компаниям на общем режиме налогообложения предстоит уплатить авансовый платеж. по налогу на прибыль организаций;
- при уплате налога авансовыми платежами по фактической прибыли — сдать декларацию;
- необходимо перечислить НДФЛ с больничных и отпускных за февраль 2022 года.
До 1 марта:
- уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество организаций.
В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что отследить даты уплаты налогов и сдачи отчетности можно с помощью сервиса «Календарь предпринимателя», который был разработан Корпорацией МСП и Минэкономразвития. Доступ к нему осуществляется с помощью учетной записи Госуслуг.
Как пообещал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пользователи платформы в первых числах каждого месяца будут получать напоминание о том, какие юридические и финансовые отчеты необходимо сформировать в ближайшее время.
Ранее DK.RU писал о том, что с 1 января в России поменялся порядок оплаты налогов юридическими лицами: для каждой компании откроют единый налоговый счет, а средства с него будут распределяться по налогам и сборам автоматически. Как отметила собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина: «Оплачивать налоги будет проще, но бизнес в полной мере не сможет распоряжаться деньгами».
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