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Уральским предпринимателям напомнили, какую отчетность и платежи нужно оформить в феврале

Уральским предпринимателям напомнили, какую отчетность и платежи нужно оформить в феврале
Иллюстрация: ru.freepik.com

В частности, им предстоит подготовить отчеты в пенсионный фонд и уплатить страховые взносы. Корпорация МСП будет ежемесячно информировать бизнес о важных дедлайнах через специальный сервис.

#НАЛОГИ#НОВОСТИ

Эксперты собрали перечень отчетов и платежей, которые необходимо осуществить уральским компаниям в ближайший месяц.

До 15 февраля:

  • организациям и ИП нужно сдать в Пенсионный фонд отчет СЗВ-М обо всех застрахованных лицах. В случае, если в компании в январе произошли кадровые изменения, то необходимо также подготовить отчет СЗВ-ТД;
  • уплатить страховые взносы за работников: на пенсионное, медицинское и социальное страхование — в налоговую инспекцию, на страхование от несчастных случаев на производстве — в Фонд социального страхования.

25 февраля

  • крайний срок уплаты НДС за IV квартал 2021 года для организаций и ИП. Самозанятые и ИП на НПД должны в этот срок оплатить налог на профессиональный доход за январь.

До 28 февраля:

  • компаниям на общем режиме налогообложения предстоит уплатить авансовый платеж. по налогу на прибыль организаций;
  • при уплате налога авансовыми платежами по фактической прибыли — сдать декларацию;
  • необходимо перечислить НДФЛ с больничных и отпускных за февраль 2022 года.

До 1 марта:

  • уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество организаций.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что отследить даты уплаты налогов и сдачи отчетности можно с помощью сервиса «Календарь предпринимателя», который был разработан Корпорацией МСП и Минэкономразвития. Доступ к нему осуществляется с помощью учетной записи Госуслуг.

Как пообещал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, пользователи платформы в первых числах каждого месяца будут получать напоминание о том, какие юридические и финансовые отчеты необходимо сформировать в ближайшее время.

Ранее DK.RU писал о том, что с 1 января в России поменялся порядок оплаты налогов юридическими лицами: для каждой компании откроют единый налоговый счет, а средства с него будут распределяться по налогам и сборам автоматически. Как отметила собственник и директор Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод» Юлия Мазеина: «Оплачивать налоги будет проще, но бизнес в полной мере не сможет распоряжаться деньгами».

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Автор: Елизавета Порошина
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