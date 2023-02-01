Новым владельцем компании «Трест Уралтранспецстрой» (УТСС) стал Сергей Мазуркевич

В Уральском горнопромышленном холдинге подтвердили факт включения в его состав данного дорожно-строительного предприятия и прокомментировали сделку.

В результате проведенной сделки 100% акций АО «Трест Уралтрансспецстрой» вошли в структуру активов Уральского горнопромышленного холдинга», — рассказал DK.RU генеральный директор холдинга Сергей Мазуркевич.

АО «Трест Уралтрансспецстрой» — один из ключевых подрядчиков на дорожных ремонтах Свердловской области. Сейчас УТСС реализует несколько проектов. Самые заметные из них — строительство ЕКАД, трамвайной ветки в Академическом районе, Александровского бульвара, улицы Чкалова, а также ремонт улиц Шейнкмана и Объездной дороги в Екатеринбурге.

Фото предоставлены «Уральским горнопромышленным холдингом»

Приобретение УТСС позволит холдингу сконцентрировать в своих руках весь производственный цикл ремонта дорог (от изготовления материалов до их применения) и расширить присутствие в других регионах.

«Включение в состав холдинга дорожно-строительного предприятия — закономерный результат развития компании, который, кроме расширения производственной и сбытовой географии, подразумевает профильную дифференциацию активов. Традиционно значительные средства холдинг инвестирует в развитие собственной производственной и логистической инфраструктуры, ориентируясь на высокое качество производимых материалов и предоставляемых услуг. Рассчитываем, что такой подход к работе, а также накопленный за долгие годы АО «Трест Уралтранспецстрой» опыт строительства автодорог, позволят не только сохранить текущие позиции на рынке, но и расширить их», — прокомментировал ситуацию Сергей Мазуркевич.

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