Выгоду получат все. Зачем и как крупнейшие логисты Урала работают с вузами

Крупнейшее логистическое предприятие региона активно выстраивает контакты с вузами. Выгоду на выходе получают все: от студентов до государственных структур.

О недостатке кадров в самых разных сферах в России говорят уже не первый год. Острый дефицит испытывают практически все отрасли экономики, и 2022 год ситуацию не изменил.

Выход из положения ищут по-своему: кто-то оставляет работать готовых выйти на пенсию сотрудников, кто-то нанимает граждан других стран. В АО «СиАйТи Терминал», крупнейшей транспортно-логистической компании Урала, решили, что лучшим решением станет привлечение молодых кадров. Предприятие активно сотрудничает с вузами региона, и это не просто отбор лучших студентов для работы в компании, а организация системной работы в подготовке специалистов по транспортным, логистическим направлениям. Будущих профессионалов решено готовить со студенческой скамьи.

СПРАВКА В 2011 г. в рамках реализации Стратегии развития транспортного комплекса Свердловской области был открыт контейнерный терминал «C.I.T.», расположенный в юго-восточной части Екатеринбурга. Контейнерный терминал находится в районе аэропорта Кольцово, в центре активно развивающегося транспортно-логистического узла «Кольцово». В настоящее время терминал является современным транспортно-логистическим центром, одним из крупнейших комплексов грузопереработки Уральского федерального округа. Предприятие предоставляет полный спектр услуг по терминальной обработке, хранению, комплектованию и организации приема/отправки 20-, 40- и 45-футовых универсальных, рефрижераторных, специализированных контейнеров, танк-контейнеров, предоставляет услуги организации контейнерных перевозок. Мультимодальные перевозки осуществляются по всем российским и зарубежным направлениям. На подъездных путях предприятия принимаются к обработке и перевозке контейнерные грузы всех классов опасности. На территории терминала располагаются таможенный пост и фитосанитарная лаборатория, осуществляет деятельность СВХ открытого типа, организован режим таможенного склада.

На днях на территории компании прошла встреча с представителями Уральского государственного экономического университета. В ней приняли участие руководители компании и вуза, представители профильных кафедр, руководители Россельхознадзора и других контрольно-надзорных структур — ведомств, без которых логистика в современном мире просто невозможна.

Компаниям не хватает молодых, образованных, практически «подкованных» кадров, вузам — лекторов-практиков. Контролирующие ведомства ждут, что работать в сфере будут люди, четко знающие законы и отслеживающие все их обновления. Решить проблемы всех трех сторон можно, если вести диалог, — заключили по итогам встречи.

Владислав Усанов, собственник АО «СиАйТи Терминал», отметил:

— Проблема с кадрами огромная, она существует повсеместно. Сейчас нам приходится бороться за каждого молодого перспективного работника. Мы со своей стороны делаем все, чтобы шли к нам: гарантируем понятный рабочий график, своевременную растущую заработную плату для специалистов. В компании продуманная система социальной поддержки: медицинская помощь, предоставление санаторно-курортного отдыха и лечения для сотрудников и т.д.

Яков Силин, ректор Уральского государственного экономического университета, доктор экономических наук, профессор, подчеркнул на встрече, что в стенах университета сегодня всегда рады специалистам-практикам, представителям бизнеса и производства, ведь они помогают студентам знакомиться с практической стороной профессии.

— Вам нужны специалисты в отрасли логистики? Тогда активней принимайте студентов на практику. Практика лучше всего показывает, насколько данный специалист подходит для вашего производства. Кроме того, мы готовы приглашать представителей бизнеса в состав аттестационных комиссий для отбора на предприятия лучших студентов-выпускников вуза.

Сегодня в ходе экскурсии по контейнерному терминалу «C.I.T.» мы увидели поражающую воображение площадку, при этом многие студенты даже не знают, что в нашем регионе есть такие логистические центры, работающие на высоком технологическом уровне. Безусловно, необходима организация системного сотрудничества — польза очевидна не только для сторон процесса сотрудничества, но и в целом для региона.

Фото: фитосанитарная лаборатория на площадке СВХ АО «СиАйТи Терминал»

Валерий Денисов, управляющий АО «СиАйТи Терминал», отметил, что сегодня логистика — это отрасль, являющаяся локомотивом для развития и роста регионов. Но выходящие сегодня на рынок труда молодые специалисты даже не представляют, с какими производственными процессами, технологиями им придется сталкиваться и на каких высоких скоростях придется работать.

— Сейчас ситуация в стране и мире изменилась так, что огромное влияние стали иметь именно внутренние логистические процессы: меняются маршруты, контейнерные перевозки набирают обороты. Отрасли нужны молодые кадры, логистическим компаниям, в том числе и нашей, они крайне необходимы.

В 2023 г. мы планируем принять большое количество новых сотрудников. Нам нужны люди с пониманием особенностей отрасли, знанием законодательной базы. Даже бухгалтер, приходящий в нашу компанию, должен понимать специфику логистической сферы. Таких специалистов на рынке сегодня практически нет. Но вместе мы сможем их подготовить.

Есть и еще одна существенная проблема, с которой сталкивается отрасль. Сотрудники компаний-перевозчиков, логистических предприятий не всегда знакомы с законодательными аспектами работы. Игорь Мещеряков, руководитель управления Россельхознадзора по Свердловской области, подчеркнул:

— Специалистам логистической отрасли необходимо знание законодательства, причем не только российского, но и тех стран, откуда или куда следует груз. Например, в каждой провинции Китая есть свои законодательные нюансы относительно экспорта и импорта. При соблюдении данных условий и бизнес, и контролирующие органы смогут работать оперативнее и четче, если вчерашние студенты, приходя на работу, будут знать законодательную специфику стран-участниц логистических цепочек, с какой программой им придется работать, какие документы нужны на тот или иной вид груза и т.д.

Фото: на площадке контейнерного терминала «С.I.T.»

По итогам встречи было решено подписать двустороннее соглашение, в рамках которого АО «СиАйТи Терминал» и УрГЭУ смогут готовить будущие кадры для компании. Студенты смогут писать научные и квалификационные работы на базе предприятия, проходить практику с возможностью дальнейшего трудоустройства.

— Это нужно всем, пора начинать работать вместе, готовить для отрасли востребованных специалистов. Когда студент уверен, что после получения диплома его примут в компанию с хорошими финансовыми и социальными гарантиями, он заинтересован учиться лучше. Мы же готовы делать многое для того, чтобы к нам приходили лучшие, — подчеркнул Владислав Усанов.

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