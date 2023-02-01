АФК «Система» приобрела 10 отелей у норвежской компании за 203 млн евро

Сделка включает отели в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске и Екатеринбурге. Сумма продажи включает добровольный 10-ый добровольный взнос в федеральный бюджет для продавцов иностранных активов.

Cosmos Hotel Group (ООО «Космос Северо-Запад» — дочка АФК «Система») договорилась о приобретении у норвежской компании Wenaas Hotel Russia десяти отелей, расположенных в четырех городах России, сообщила пресс-служба АФК «Система». За 100% уставного капитала ряда российских компаний, которым принадлежат гостиницы, Cosmos Hotel Group заплатит до 203 млн евро.

Сумма сделки включает 10%-ый добровольный взнос в бюджет РФ, уплачиваемый со сделок по продаже активов иностранными продавцами. Закрытие сделки ожидается до конца I квартала 2023 г., ее еще должны одобрить регуляторы.

Портфель активов Wenaas Hotel Russia AS включает шесть отелей в Санкт-Петербурге, два – в Москве, по одному – в Мурманске и в Екатеринбурге. Они работают под брендами Park Inn by Radisson, Radisson Blue Royal Hotel, Olympia Garden Hotel. Совокупный номерной фонд отелей – 4 078 единиц, общая площадь гостиниц – 264,1 тыс. кв. м. В 2021 г. совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд руб., в 2019 году – 6,2 млрд руб. У приобретаемых активов отрицательный совокупный чистый долг.

Это отели, отвечающие высоким стандартам сервиса и качества, приобретение которых позволит Cosmos Hotel Group удвоить свой номерной фонд и существенно укрепить позиции на рынке гостиничных услуг в России. В 2023 г., в результате сделки и реализации собственной программы развития, номерной фонд нашей сети превысит 9500 номеров, — сказал президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Cosmos Hotel Group включает более 20 отелей в 16 городах России.