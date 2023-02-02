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Экс-директор ФПК арестован по подозрению в крупных хищениях через мехпрачечную СвЖД

Экс-директор ФПК арестован по подозрению в крупных хищениях через мехпрачечную СвЖД
Иллюстрация: Коммерсантъ

Предполагаемая сумма растраченных не по назначению средств составляет 330 млн руб.

#СУДЫ#НОВОСТИ

За крупные хищения до 30 марта арестовали бывшего генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаила Акулова, сообщает «Ъ-Урал».

Михаил Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн руб. при реализации проектов, связанных с мехпрачечной СвЖД, обслуживающей пассажирские поезда. Его подозревают по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.

Как говорится в уголовном деле, господин Акулов, гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании, в 2010 г. подписали договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК.

По нему на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании мехпрачечной СвЖД, было выделено более 1,4 млрд руб., а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,252 млн руб., которые считаются растраченными.

Также, по материалам дела, в 2012 г. господин Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшейся со своими обязанностями компании «Мехпрачечная СВЖД», пролоббировал подписание с ней нового контракта.

На этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД площадью 2,2 тыс. кв. м в Екатеринбурге. Здание не возвели, а деньги, по версии следствия, похитили.

Следствие продолжает проверять Михаила Акулова на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников. Меры пресечения Вячеславу Шеянову и Андрею Воронину пока не избирались.

Напомним, что сейчас под следствием находится экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков за соучастие в растрате бюджетных средств.

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Автор: Татьяна Юстус
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