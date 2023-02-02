Экс-директор ФПК арестован по подозрению в крупных хищениях через мехпрачечную СвЖД

Предполагаемая сумма растраченных не по назначению средств составляет 330 млн руб.

За крупные хищения до 30 марта арестовали бывшего генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаила Акулова, сообщает «Ъ-Урал».

Михаил Акулов мог быть причастен к хищению более 330 млн руб. при реализации проектов, связанных с мехпрачечной СвЖД, обслуживающей пассажирские поезда. Его подозревают по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере) УК.

Как говорится в уголовном деле, господин Акулов, гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании, в 2010 г. подписали договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК.

По нему на белье, которое предстояло стирать, гладить и упаковывать на арендованном оборудовании мехпрачечной СвЖД, было выделено более 1,4 млрд руб., а благодаря существенным скидкам мехпрачечная дополнительно получила 72,252 млн руб., которые считаются растраченными.

Также, по материалам дела, в 2012 г. господин Акулов, вместо того чтобы по требованию своих подчиненных расторгнуть договоры с не справлявшейся со своими обязанностями компании «Мехпрачечная СВЖД», пролоббировал подписание с ней нового контракта.

На этот раз речь шла о совместных инвестициях в размере 360,7 млн руб. (258 млн приходилось на ФПК), которые предполагалось потратить на строительство нового здания мехпрачечной СВЖД площадью 2,2 тыс. кв. м в Екатеринбурге. Здание не возвели, а деньги, по версии следствия, похитили.

Следствие продолжает проверять Михаила Акулова на причастность к другим преступлениям, а также ищет его предполагаемых сообщников. Меры пресечения Вячеславу Шеянову и Андрею Воронину пока не избирались.

Напомним, что сейчас под следствием находится экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков за соучастие в растрате бюджетных средств.

Читайте также на DK.RU: Как «сэкономить» 1,5 млрд в год на срезанном асфальте. История одного ревизора, наши дни.