В России приостановили оформление загранпаспортов нового образца

О сложностях с оформлением биометрических паспортов в разных регионах предупреждают уже почти месяц. На фабрике «Гознак» объяснили приостановку их оформления повышенным спросом.

Россияне пока не смогут оформить загранпаспорт нового образца, действующий 10 лет, следует из сообщения на «Госуслугах».

Загранпаспорт нового образца временно не оформляется. Подача заявлений на выдачу биометрических заграничных паспортов нового образца временно приостановлена, — говорится на сайте «Госуслуг».

На фабрике «Гознак», где изготавливают биометрические паспорта, объяснили приостановку их оформления повышенным спросом, что существенно увеличило потребность в микросхемах, встраиваемых в бланк загранпаспорта.

В настоящее время производитель этих микросхем, АО «Микрон», осуществляет перенастройку оборудования и оптимизирует технологические процессы для того, чтобы в будущем соответствовать возросшему спросу на обсуждаемые микросхемы. Мы рассчитываем, что после ее завершения ритмичность производства и персонализации заграничных паспортов будет восстановлена в течение месяца, — сказали в организации.

Загранпаспорт на пять лет, в котором нет встроенных микрочипов, оформить сейчас по-прежнему можно.