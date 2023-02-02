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Гостиничный комплекс «Имеретинский» отошел государству. Он принадлежал структуре Дерипаски

Гостиничный комплекс «Имеретинский» отошел государству. Он принадлежал структуре Дерипаски
Иллюстрация: Федеральная территория «Сириус»

Комплекс отелей и апартаментов «Имеретинский», который оценивается примерно в $1 млрд, переходит в собственность Российской Федерации. Сейчас он приостановил работу.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Гостиничный комплекс «Имеретинский», который находится в Сочи, в районе Имеретинского порта, обратили в доход Российской Федерации по решению суда. Сейчас проводятся мероприятия по смене собственника, сообщили в администрации федеральной территории «Сириус». Прежним собственником «Имеритинского» было ООО «РогСибАл» — структура миллиардера Олега Дерипаски. Некоторое время назад комплекс приостановил работу.

В связи с этим в настоящее время проводятся мероприятия по смене собственника. После завершения необходимых процедур планируется, что отель возобновит свою работу, — пишет РБК со ссылкой на администрацию территории.

Арбитражный суд Краснодарского края в сентябре 2022 г. удовлетворил иск администрации федеральной территории Сириус к ООО «РогСибАл», прекратив аренду 30 земельных участков общей площадью более 13,8 га в грузовом районе порта — заявлялось, что земли используются не по целевому назначению. В январе 2023 г. производство по делу прекратили, суд обязал компанию вернуть землю администрации Сириуса.

Активы «РогСибАл» оценивались примерно в $1 млрд. Издание Financial Times основной причиной иска к компании и передачи земель государству называло критику, которую Олег Дерипаска высказывал в связи с проведением СВО, говоря о необходимости мирного урегулирования конфликта.

Автор: Андрей Пермяков
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