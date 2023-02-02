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В апреле на Урале начнут тестировать цифровой рубль

В апреле на Урале начнут тестировать цифровой рубль
Иллюстрация: ru.freepik.com

Когда новая, третья форма рубля получит массовое распространение, неизвестно. Однако эксперты рассказали, что в середине весны «цифровой рубль протестируют на счастливчиках».

#БАНКИ#НОВОСТИ

Запуск тестирования цифрового рубля, согласно дорожной карте, запланирован на начало апреля. Тестирование пройдет в ограниченном режиме. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса банка «Синара».

Банк «Синара» является участником пилотного проекта по запуску цифрового рубля. Первую скрипку в этом должен играть Банк России, он же и является его эмитентом.

Заместитель начальника уральского ГУ Банка России Сергей Коровин отметил, что цифровой рубль не является аналогом биткойна. Он будет «третьей формой» рубля, после бумажного и электронного.

По его словам, когда цифровой рубль попадет в массовый оборот, неизвестно, в апреле в его тестировании примут участие «отдельные счастливчики».

Напомним, что год назад ПСБ и ВТБ протестировали перевод цифровых рублей между клиентами.

В специально разработанной для тестирования версии мобильного приложения ПСБ клиент зарегистрировался как пользователь платформы цифрового рубля, открыл цифровой кошелек и обменял безналичные рубли со своего банковского счета на цифровые. Тестирование завершилось успешным переводом цифровых рублей с кошелька клиента ПСБ на кошелек клиента ВТБ через платформу Банка России.

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Автор: Татьяна Юстус
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