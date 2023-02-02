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За последние три года туристический рынок Свердловской области недосчитался 818 компаний

За последние три года туристический рынок Свердловской области недосчитался 818 компаний
Иллюстрация: DK.RU

Больше всего компаний ушло с рынка в пандемийный 2020 год. Сейчас, по данным некоторых источников, в регионе работает около 200 туристических компаний.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

За три года в Свердловской области закрылось 818 турфирм. Больше всего компаний — 390 — ушло с рынка в пандемийном 2020 г. Число открытых туристических компаний с 2020 по 2023 гг. оказалось в два раза меньше, чем число закрытых фирм. В регионе появилось всего 369 таких организаций. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на аналитиков сервиса «Контур.Фокус».

Эксперты отмечают, что сокращение количества компаний связано со снижением реальных доходов населения и повышением цен на путешествия. Согласно каталогу турагентств России tourprom.ru, в Свердловской области на данный момент зарегистрирована 221 туристическая компания.

Напомним, что в 2020 г. туристическая отрасль оказалась на грани вымирания. Свердловские компании, работающие в сфере туризма, обратились с открытым письмом к губернатору Евгению Куйвашеву. Они предложили меры по выходу из ситуации, в которую попала отрасль из-за пандемии.

В прошлом году эксперты констатировали факт «Выездной туризм все. Нашим лучше: больше спрос на родные курорты».

Третий год 90% россиян отдыхает в своей стране. Власти пытаются распределить туристов по всем регионам. Одни операторы привлекают гостей горами, другие — промзонами.

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Автор: Татьяна Юстус
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