Danone готов продать бизнес в России не полностью и с условием обратного выкупа

Французская компания планирует продать от 75% российского бизнеса, но хочет сохранить небольшую долю, место в совете директоров и возможность обратного выкупа.

Французский молочный концерн Danone готов продать от 75% в российском бизнесе, передать контроль над отечественными, но не глобальными марками, а также включил в сделку опцион обратного выкупа и место в совете директоров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В самой компании отказались от комментариев по этой теме.

На российский бизнес Danone приходится примерно 5% от глобальной выручки 20,7 млрд евро за январь-сентябрь 2022 г., в стране у компании работает 13 заводов, которые выпускают молочные продукты и десерты под брендами «Простоквашино», «Тёма», «Даниссимо», «Активиа», Actimel и другими. Danone объявила о намерении передать контроль над частью российского бизнеса в октябре 2022 г., сообщал DK.RU.

Условие опциона обратного выкупа сузит круг потенциальных покупателей, прежде всего ими станут финансовые инвесторы, считает управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев. Стратегических покупателей опцион будет связывать в управлении бизнесом. По данным собеседников газеты, среди потенциальных покупателей есть несколько инвестфондов. Глобальные марки, такие как Actimel, не войдут в периметр сделки, а без них EBITDA продаваемого бизнеса будет отличаться от существующего.