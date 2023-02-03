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США предложили отдать России 20% территории Украины? В Белом доме это отрицают

США предложили отдать России 20% территории Украины? В Белом доме это отрицают
Автор фото: Joshua Sukoff. Иллюстрация: unsplash.com

В январе руководитель разведки США летал в Киев и Москву на переговоры, чтобы предложить им мир в обмен на землю и землю в обмен на мир, утверждает швейцарская газета. Но обе стороны отказались.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#СВО#НОВОСТИ

Глава ЦРУ США Дж. Бернс по заданию президента Джо Байдена в январе посетил Москву и Киев с секретной миссией, предлагая сторонам показать готовность к переговорам и окончанию военных действий. По информации швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung, которая ссылается на двух влиятельных политиков ФРГ, предложение Киеву звучало так: мир в обмен на землю, а предложение Москве — земля в обмен на мир. Речь идет примерно о 20% территории Украины, что примерно соответствует размеру Донбасса. 

И Киев, и Москва, по словам собеседника газеты, от такого предложения отказались. Украина не хочет, чтобы ее территория была разделена, а Россия рассчитывает в любом случае выиграть в долгосрочной перспективе. По информации двух немецких внешнеполитических ведомств, Байден хотел избежать затяжных военных действий и был готов ради этого пожертвовать частью территории Украины. 

В Белом доме отвергли, что директор ЦРУ предлагал Москве мир на таких условиях. Шон Дэвитт, заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома, что сообщение NZZ «неточно», пишет Newsweek.

В Кремле также отрицают изложенную швейцарской газетой версию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информацию «уткой».

Автор: Андрей Пермяков
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