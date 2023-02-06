Для соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компаний

Программа социальной газификации дала возможность десяткам тысяч семей подключить свои домовладения к голубому топливу. Но, как это обычно бывает, позитивным изменениям рады не все.

Еще до недавнего времени жители населенных пунктов, в которых был магистральный газопровод, были вынуждены тянуть от него трубы за свой счет. Перед этим необходимо было подготовить большой пакет документов, проект газификации, заключить договор с компанией, которая будет заниматься строительно-монтажными работами. Простой и дешевой эту процедуру назвать было сложно. До финиша доходили далеко не все.

С начала действия программы догазификации — с 21 апреля 2021 г. — в тех населенных пунктах, где уже есть сети, газовую трубу прокладывают и подводят газ к границе участка без привлечения средств жителей. Соответственно, желающих газифицироваться стало намного больше.

Уральцы подают заявки, заключают договоры, готовят внутреннюю газовую инфраструктуру — но иногда дождаться голубого топлива не могут из-за «газового бунта» своих же соседей. Так, к примеру, жители деревни Ключи закопали часть траншеи, подготовленной компанией «ГАЗЭКС» для прокладки газопровода. Аналогичная ситуация сложилась в селе Кадниково.

В обоих случаях суд счел действия граждан, мешающих укладке газопровода, незаконными.

Хочется отметить, что такие незаконные действия уральцев мешают АО «ГАЗЭКС» исполнять поручение Президента Российской Федерации, осуществлять возложенные на компанию публичные полномочия по подключению объектов капитального строительства к сети газораспределения Свердловской области. А главное – жители региона не могут сделать свои дома комфортнее, подключив их к голубому топливу, — отмечают представители АО «ГАЗЭКС».

Все дело в том, что граждане, которые начали тянуть газопровод к участкам до старта программы социальной газификации, считают, что газопроводы находятся у них в собственности.

Между тем правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 N1547, предусматривают, что основной абонент (собственник газораспределительных сетей) не вправе препятствовать подключению к таким сетям при наличии их пропускной способности.

Газопроводы-источники не являются обособленными объектами и составляют единую систему газоснабжения. И если пропускная способность газопровода и его технические характеристики позволяют подключить перспективных потребителей с сохранением условий газоснабжения существующих, права владельцев или лиц, участвующих в финансировании строительства газопровода, не будут нарушены.

Поэтому уклонение или отказ от дачи согласия в подключении к построенному газопроводу, воспрепятствование иным образом, в том числе перегораживание проездов, проходов к газопроводу, незаконны.

В случае совершения подобных действий АО «ГАЗЭКС» вправе подать к «собственникам» газопровода иск о нечинении препятствий в газификации и одновременно потребовать начисление судебной неустойки. Суды по таким делам встают на сторону газораспределительных организаций, указывая, что действия ответчиков нарушают требования законодательства о газоснабжении, частные и публичные интересы, приводят к ограничению доступа к газификации, неэффективному использованию энергоресурсов и использованию земельных участков в населенном пункте.

Справка Группа компаний «ГАЗЭКС» – один из крупнейших газовых холдингов, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 г. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 4500 человек.

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