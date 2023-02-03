Девелоперы сократили спрос на землю под строительство

«Спрос просел, реализация проектов уже не выглядит так безупречно, как раньше». После высокой строительной и инвестиционной активности 2021 г. девелоперы уже не так активно вкладываются в площадки.

Объем вложений в приобретение земельных участков под строительство в 2022 г. упал на 14,7% до 219,24 млрд руб., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NF Group. Доля площадок в общем объеме инвестиций в недвижимость упала до 45% по сравнению с 64% годом ранее. Падение спроса на строительные площадки связано с ростом стоимости кредитования и падением спроса на жилье, считает руководитель отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Ирина Ушакова. Так, в 2022 г. в Москве было зарегистрировано 85 тыс. договоров долевого участия — на 14% меньше, чем в 2021-м.

С другой стороны, из-за ухода иностранных девелоперов на рынке появились предложения по покупке качественных готовы проектов, указывает управляющий партнер NF Group Алексей Новиков. Кроме того, в 2021 г. инвестиции в строительные площадки стали рекордными на фоне восстановления после пандемии и действия программ льготной ипотеки.

Спрос просел, реализация проектов уже не выглядит так безупречно, как раньше, — говорит исполнительный директор Glincom Иван Татаринов.

В Москве также ценовые ожидания продавцов и вероятных покупателей не соответствуют друг другу, говорит председатель совета директоров «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

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