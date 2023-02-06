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«Прогресс» заплатит за тебя: квартиры в ЖК Amundsen без первоначального взноса

«Прогресс» заплатит за тебя: квартиры в ЖК Amundsen без первоначального взноса
Иллюстрация: Предоставлено ГК «Прогресс»

Застройщик ЖК «Amundsen» спустя три месяца паузы перезапустил продажи с вкусными вариантами приобретения квартир, в числе которых — ипотека без первого взноса и траншевая ипотека.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

ГК «Прогресс» объявляет рестарт продаж ЖК Amundsen. Такой неочевидный ход как раз в стиле застройщика. Продажи проекта были на паузе три месяца, а ход строительства не прекращался ни на минуту. За это время жилой квартал подрос на 8 этажей и заметно окреп.

«Прогресс» запускает продажи с вкусными вариантами для приобретения. Все они делают покупку квартиры доступнее: ипотека без первоначального взноса, ипотека траншами, квартиры с ремонтом, рассрочка и др.

«Прогресс» заплатит за тебя: квартиры в ЖК Amundsen без первоначального взноса 1

По программе «без первоначального взноса» застройщик берет на себя первый шаг — оплачивает за клиента первоначальный взнос.

Если взять, к примеру, квартиру стоимостью 3 510 000 руб, то первоначальный взнос размером в 526 500 руб. предоставляется в рассрочку на 5 лет. Ежемесячные платежи в течение этих пяти лет составят 33 556 руб, а по истечении срока — 21 271 руб.

«Прогресс» заплатит за тебя: квартиры в ЖК Amundsen без первоначального взноса 2

Переплата в этом случае минимальна и выгода налицо — не нужно обладать навыком накопительства и лишать себя привычных удовольствий, чтобы взять ипотеку.  

Офис продаж Amundsen
ул. Вильгельма де Геннина, 47.
Тел. +7 (343) 343 33 33,

Застройщик ООО СЗ «Прогресс-Строй». Не является публичной офертой. Рассрочка предоставляется застройщиком ООО СЗ «Прогресс-строй» на весь период строительства. Проектная декларация и разрешение на строительство размещены на сайте наш.дом.рф.

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Автор: Мария Смирнова
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