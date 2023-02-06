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В Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Погибли сотни человек

В Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. Погибли сотни человек
Иллюстрация: «Анадолу»

В результате землетрясение разрушены сотни зданий, сейчас все еще разбирают завалы, под которыми ищут людей, погибших или уцелевших.

#МИР#КАТАКЛИЗМЫ#ТУРЦИЯ#НОВОСТИ

На юго-востоке Турции, рядом с границей с Сирией, в 4,17 утра произошло землетрясение магнитудой 7,4 баллов, сообщает агентство «Анадолу». Количество погибших выросло уже до 284 человек, раненых — до 2323, сказал вице-президент страны Фуат Актай. Эпицентр землетрясение находился на глубине 17,9 км, недалеко от города Газиантеп. От толчков пострадали также города Кахраманмараш, Хатай, Адана, Диярбакыр и Килис и другие. Количество разрушенных зданий в этих городах измеряется десятками.

Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, даже в столице Анкара, которая находится в центре Турции, и в соседних странах: Ливане, Ираке, греческом Кипре и Турецкой республике Северного Кипра.

В Сирии погибло уже более 230 человек, ранены более 600. Землетрясение затронуло города на севере страны: Алеппо, Латакия, Хама, Тартус. Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

После землетрясения зафиксировано 42 афтершока, магнитуда самого сильного составила 6,6
В Турции объявлен самый высокий уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.
 
Автор: Андрей Пермяков
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