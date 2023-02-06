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Трое подростков региона встали на лыжи и сноуборд благодаря Екатерининской Ассамблее

Трое подростков региона встали на лыжи и сноуборд благодаря Екатерининской Ассамблее
Иллюстрация: СОСПП

С 29 января по 5 февраля в Красной Поляне благотворительный фонд «Жизнь в Движении» при поддержке Екатерининской Ассамблеи провел третий горнолыжный лагерь для подростков «Снежный Драйв».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Партнером лагеря выступает Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей, а цель лагеря — осуществить мечту ребят, которые хотят не только научиться стоять на лыжах и сноубордах, но и сделать первые шаги к горнолыжному спорту. Так, участница самого первого «Снежного Драйва» Александра Гладкова настолько заразилась идеей стать профессиональной горнолыжницей, что переехала из родного Саратова в Ханты-Мансийск и тренируется сейчас в известном Центре адаптивного спорта Югры.

В этом году в проекте приняли участие трое ребят с врожденными патологиями конечностей из Екатеринбурга и Свердловской области: Софья Шеремет, Антон Белкин и Лев Черных. Инструкторами лагеря стали Антон Бричевский, координатор всех горных проектов Фонда, профессиональный горный гид Софья Шилова и Николай Кочнев — инструктор, сам катающийся на протезе.

Трое подростков региона встали на лыжи и сноуборд благодаря Екатерининской Ассамблее 1

Для каждого ребенка подбирают индивидуальную программу обучения, исходя из его особенностей. В этом году Антон Белкин освоил сноуборд под руководством Николая Кочнева. Именно ему доверяются самые сложные и интересные случаи, например, в прошлом году он поставил на доску Арби Исаева с парной ампутацией голеней.

Справка

 
Проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 года по инициативе президента Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрия Пумпянского. Это одно из самых известных благотворительных мероприятий на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона. Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За все время проведения собрано более 475 млн руб. для реализации социально значимых проектов, в 2022 г. — 108,5 млн руб.
 

 

Автор: Андрей Каяк
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