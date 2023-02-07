Магазины у дома набирают популярность. Как выбрать время для открытия бизнеса?

За последние три года у Россиян сильно трансформировались покупательские привычки. На это повлияла и пандемия, и рост доставки продуктов. Почему сейчас самое время для открытия магазина у дома?

Магазины у дома — это то, что было в каждом районе города примерно 15-20 лет назад, тогда все знали, как зовут продавца, когда будет поставка мяса или конфет, а хорошим знакомым могли отложить что-то до зарплаты или предложить вариант «получше». Это время сменилось ростом онлайн-продаж, посещением больших гипермаркетов и оплатой покупок на кассах самообслуживания. Но во время пандемии все вновь вспомнили о магазинах у дома, которые по большей части остались только в спальных районах, и стали намного лучше выглядеть и предлагать интересный ассортимент.

Почему выгодно открыть магазин у дома?

Такие магазины сейчас набирают популярность Небольшая стоимость открытия Возможность быстро реагировать на изменения Широкий выбор франшиз

Как открыть магазин? Существует 2 пути: покупка франшизы и самостоятельное открытие. Начиная бизнес в одиночку сложно сделать все грамотно и правильно, нужно самостоятельно найти помещение, составить план ремонта и технических регламентов и так далее. Покупка франшизы во многом помогает будущему предпринимателю сделать все правильно с самого начала, а во многом даже сэкономить. Для примера — франшиза «Фасоль».

«Фасоль» — это франчайзинговая программа от METRO, которая существует на рынке уже более 10 лет, а значит этот бренд узнаваем и успел завоевать доверие покупателей. Сейчас в России открыто более 1700 магазинов разных форматов. Главными преимуществами, отличающими «Фасоль» от конкурентов, является гибкая возможность выбора формата магазина, а соответственно разное ценовое предложение для открытия. Компания METRO предлагает готовые решения по планировке и оформлению магазина, дает рекомендации по мерчандайзингу, IT решению и маркетинговой поддержке.

Средние инвестиции в открытие «Фасоли» составляют от 1,5 миллиона рублей, а METRO предоставляет инвестиции от 90 000 до 600 000 руб. в зависимости от выбранного формата магазина. Франчайзи могут совершать закупку в METRO и предлагать своим клиентам товары собственных торговых марок, что будет выгодно отличать магазин от конкурентов.

Почему растет популярность магазинов у дома? Потому что клиенты устали от множества акций в больших торговых точках, при этом часто не находя актуальный ценник, для получения скидки обычно нужна карта лояльности, а в магазине у дома все гораздо проще и быстрее. Более того, клиенты часто говорят, чего им не хватает в ассортименте, а прислушавшись к их мнению вы найдете тот самый заветный ключик к сердцу своих покупателей.