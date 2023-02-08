В Екатеринбурге в 2023 году будет открыт новый мультитемпературный склад

Строящийся на дублере Сибирского тракта «Хладотерминал Восток» будет открыт уже в этом году. Он позволит компаниям значительно сократить сроки доставки товара в центр Екатеринбурга и другие города.

Екатеринбург — третий транспортный узел по розничному товарообороту в России. В городе сходятся шесть федеральных трасс и семь магистральных железнодорожных линий. Сейчас в восточной части города, на первой линии шестиполосного дублера Сибирского тракта, заканчивается строительство современного, построенного с учетом всех требований к хранению и обработке замороженных и охлажденных продуктов питания мультитемпературного «Хладотерминала Восток» площадью 17 500 кв. м.

Расположенный в 5 км от центра Екатеринбурга и в 6,5 км от ЕКАД, новый хладотерминал имеет отдельный заезд и выезд непосредственно на автодорогу федерального значения Р-351, что является значительным преимуществом, ведь такое местонахождение позволяет доставлять товары в любую точку города, минуя загруженную дорожно-транспортную сеть. Также это позволяет в кратчайшие сроки осуществлять доставку грузов по всему Урало-Сибирскому региону.

Фото: расположение мультитемпературного хладотерминала «Восток»

«Хладотерминал Восток» возводится с применением передовых технологий в строительстве и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к складским зданиям класса «А».

Комплекс оснащен современным холодильным оборудованием, поддерживающим мультитемпературный режим хранения от –20°С до +6°С и структурно разделен на 13 секций с высотой потолков 14 м, без устройства промежуточных колонн, что позволяет устанавливать все виды стеллажного и фасовочного оборудования. Каждая секция имеет 3-4 погрузочно-разгрузочных дока и оснащена всем необходимым оборудованием, а также обеспечена офисно-бытовыми помещениями.

Конструкция здания и его планировочные решения позволяют гибко подходить к пожеланиям клиентов и допускают трансформацию в части занимаемых площадей.

Фото: строительство мультитемпературного хладотерминала «Восток»

Застройщик комплекса — компания СТРОЙТЭК, крупный холдинг с более чем 30-летним опытом в области капитального строительства и реализации проектов по возведению и управлению жилой, общественной, торговой, промышленной и складской недвижимостью.

В числе недвижимости, находящейся в управлении девелопера, уже успешно эксплуатируется расположенный в Екатеринбурге крупнейший на Урале мультитемпературный складской комплекс «Хладотерминал Север» общей площадью 25 тыс. кв. м.

В связи с высоким спросом на площади для хранения, обработку охлажденной и замороженной продукции и существующим дефицитом таких площадей СТРОЙТЭК разработал и успешно реализует проект строительства нового мультитемпературного складского комплекса «Хладотерминал Восток».

Возведение нового хладотерминала ведется согласно графику реализации проекта, с высоким темпом и качеством выполняемых работ. Окончание строительства комплекса и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2023 г.

Часть предоставляемых в аренду площадей строящегося мультитемпературного складского комплекса уже зарезервирована, ведется активная работа по привлечению новых клиентов и сдача в аренду площадей хладотерминала.

По вопросам, связанным с арендой помещений, обращаться:

СТРОЙТЭК, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 53, оф. 213;

тел.: (343) 290-35-34, 290-35-36, +7 (912) 245-69-31,

руководитель проекта Сажин Николай, эл. почта n.sazhin@stroytek-ek.ru

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