Рынок акций в РФ вырос до максимума с осени. Брокерские счета открыли еще 555 тыс. россиян

Российский фондовый рынок восстановился до уровней перед объявлением частичной мобилизации, несмотря на пессимистичный внешний фон.

Индекс Мосбиржи 6 февраля вырос на 1,15% до 2274 пунктов, что стало максимумом с сентября 2022 г. С начала года индекс ММВБ вырос на 5,56%, индекс РТС — на 3,97% до 1009 пунктов. Лидерами роста стали бумаги «Глобалтранс» (на 5,66%), «Новатэка» — рост на 4,54%, АФК «Система» — на 3,73%, Сбербанка — на 3,04%, «Фосагро» — на 2,94%. В лидерах падения — «Детский мир», «Русал», «Газпром», «Норникель» и «Сургутнефтегаз».

Курс доллара вырос на 40 коп. и превысил 71 руб., курс евро снизился на 68 коп., до 76,25 руб., курс юаня составил 10,42 руб.

Любопытно, что российский рынок растет на фоне внешнего пессимизма: по рынку труда США в январе вышла сильная статистика, которая вогнала рынки в «штопор», говорит стратег Альфа-банка Джон Волш. ФРС США предстоит усилить работу, чтобы обуздать инфляцию, так что стоит ожидать дальнейшего повышения процентной ставки.

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При этом число розничных инвесторов в России продолжает расти: в январе брокерские счета на Мосбирже открыли 555 тыс. человек и теперь на бирже насчитывается более 23,5 млн человек, у которых 39,6 млн счетов. Впрочем, согласно опросам ЦБ, две трети счетов остаются пустыми.