Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
70,38
76,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Рынок акций в РФ вырос до максимума с осени. Брокерские счета открыли еще 555 тыс. россиян

Рынок акций в РФ вырос до максимума с осени. Брокерские счета открыли еще 555 тыс. россиян
Иллюстрация: DK.RU

Российский фондовый рынок восстановился до уровней перед объявлением частичной мобилизации, несмотря на пессимистичный внешний фон.

#ИНВЕСТИЦИИ#НОВОСТИ

Индекс Мосбиржи 6 февраля вырос на 1,15% до 2274 пунктов, что стало максимумом с сентября 2022 г. С начала года индекс ММВБ вырос на 5,56%, индекс РТС — на 3,97% до 1009 пунктов. Лидерами роста стали бумаги «Глобалтранс» (на 5,66%), «Новатэка» — рост на 4,54%, АФК «Система» — на 3,73%, Сбербанка — на 3,04%, «Фосагро» — на 2,94%. В лидерах падения — «Детский мир», «Русал», «Газпром», «Норникель» и «Сургутнефтегаз». 

Курс доллара вырос на 40 коп. и превысил 71 руб., курс евро снизился на 68 коп., до 76,25 руб., курс юаня составил 10,42 руб.

Любопытно, что российский рынок растет на фоне внешнего пессимизма: по рынку труда США в январе вышла сильная статистика, которая вогнала рынки в «штопор», говорит стратег Альфа-банка Джон Волш. ФРС США предстоит усилить работу, чтобы обуздать инфляцию, так что стоит ожидать дальнейшего повышения процентной ставки.

Больше торгуешь — выше доход? Два заблуждения, из-за которых инвесторы теряют деньги

При этом число розничных инвесторов в России продолжает расти: в январе брокерские счета на Мосбирже открыли 555 тыс. человек и теперь на бирже насчитывается более 23,5 млн человек, у которых 39,6 млн счетов. Впрочем, согласно опросам ЦБ, две трети счетов остаются пустыми.

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФСербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФ
  • «Российская продукция уже ничем не уступает западным аналогам, и медики в этом убедились»«Российская продукция уже ничем не уступает западным аналогам, и медики в этом убедились»
  • Девелоперы сократили спрос на землю под строительствоДевелоперы сократили спрос на землю под строительство
  • «Они могут служить в кибервойсках»: бронь от частичной мобилизации для IT могут отменить«Они могут служить в кибервойсках»: бронь от частичной мобилизации для IT могут отменить
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.