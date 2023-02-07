Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.02
70,38
76,73
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге вручили премию «Бизнес-Успех»

В Екатеринбурге вручили премию «Бизнес-Успех»
Иллюстрация: пресс-служба ПСБ

Партнерами региональной премии стал Промсвязьбанк совместно с «Опорой России». Напряду с премией была организована фотовыставка «Бизнес в объективе» и форум для предпринимателей.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#ПРИЗНАНИЕ#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

В Екатеринбурге прошел бизнес-форум «Территория бизнеса — территория жизни», в котором приняло участие более 500 предпринимателей Свердловской области. Также в рамках форума определили победителей регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в 8 номинациях.

Форум начался с торжественного открытия фотовыставки «Бизнес в объективе», организованной Промсвязьбанком совместно с «Опорой России». Его участники в этом году — 17 региональных предпринимателей из Екатеринбурга, Челябинска, Богдановича, Первоуральска и Заречного.

ПСБ на протяжении многих лет популяризирует малый и средний бизнес в регионах России и является постоянным партнером национальной премии для предпринимателей «Бизнес-Успех». Она помогает открывать и развивать перспективные бизнес-проекты, поддерживает предпринимательство в регионах, — подчеркнул управляющий Уральским филиалом Ринат Иржанов, открывая выставку.

Сегодня ПСБ важно поддерживать такие проекты, направленные на развитие конкурентоспособных современных компаний, предпринимательства в нашей стране. Мы показываем бизнес через объектив фотокамеры таким, какой он есть: с трудностями и победами, буднями и яркими моментами. «Бизнес в объективе» наглядно демонстрирует: малые предприятия приносят прибыль, создают рабочие места и задают тренды».

В рамках форума прошел круглый стол на тему «Легкий выход на маркетплейсы», на котором участники рассмотрели вопросы, как выбирать свою интернет-площадку, специфику отечественных маркетплейсов, финансы и аналитику на маркетплейсах, схемы работы, основные трудности начинающих, как их преодолеть. Одним из спикеров стола выступила вице-президент, директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева:

Проанализировав опыт своих клиентов, мы отметили, что предприниматели совершают большое количество ошибок при самостоятельном выходе на маркетплейсы: неправильно выбирают сам маркетплейс или схему логистики, устанавливают некорректные цены, что приводит к блокировке товара или невозможности участия в акциях, делают некачественный контент и многое другое. На исследовании данного опыта ПСБ совместно с партнером разработал и внедрил полный пакет услуг для таких клиентов. Кроме открытия и ведения расчетного счета, мы помогаем зарегистрироваться на маркетплейсах и выбираем оптимальные условия работы для бизнеса, помогаем увеличить продажи на маркетплейсах благодаря тому, что оптимизируем карточки товаров, улучшаем их видимость, работаем с отзывами, контролируем остатки и цены, ведём рекламу внутри маркетплейсов.

В завершении работы форума прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Ими стали:

  • Евгения Максимова, ООО «УралАктив», номинация «Лучший производственный проект»;
  • Марсель Мансуров, ИП Мансуров М. Д, номинация «Лучший молодежный проект»;
  • Станислав Герштейн, ООО «Дело в шоколаде», номинация «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
  • Дарья Гоц, ООО «Грум», номинация «Лучший женский проект»;
  • Наталья Риттель, ИП Риттель Н. А, номинация «Лучший социальный проект»;
  • Надежда Васильева, ООО «Центр адаптивной физической культуры «Берег надежды», номинация «Народный предприниматель»;
  • Ольга Уфимцева, ООО «Торговый дом «Фарлан», номинация «Лучший интернет-проект»;
  • Обладательницей специального приза от «Бизнес-успеха» стала Ксения Бикбулатова, ИП Бикбулатова К.В.

Финалисты премии представят Свердловскую область на масштабном финале в Москве 22-23 марта 2023 года.

Автор: Татьяна Юстус
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Сербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФСербия планирует признать Косово и присоединиться к санкциям против РФ
  • «Они могут служить в кибервойсках»: бронь от частичной мобилизации для IT могут отменить«Они могут служить в кибервойсках»: бронь от частичной мобилизации для IT могут отменить
  • Екатеринбург оказался в «середнячках» «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья»Екатеринбург оказался в «середнячках» «Рейтинга умных городов стран СНГ и Закавказья»
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.