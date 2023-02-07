В Екатеринбурге вручили премию «Бизнес-Успех»

Партнерами региональной премии стал Промсвязьбанк совместно с «Опорой России». Напряду с премией была организована фотовыставка «Бизнес в объективе» и форум для предпринимателей.

В Екатеринбурге прошел бизнес-форум «Территория бизнеса — территория жизни», в котором приняло участие более 500 предпринимателей Свердловской области. Также в рамках форума определили победителей регионального этапа Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» в 8 номинациях.

Форум начался с торжественного открытия фотовыставки «Бизнес в объективе», организованной Промсвязьбанком совместно с «Опорой России». Его участники в этом году — 17 региональных предпринимателей из Екатеринбурга, Челябинска, Богдановича, Первоуральска и Заречного.

ПСБ на протяжении многих лет популяризирует малый и средний бизнес в регионах России и является постоянным партнером национальной премии для предпринимателей «Бизнес-Успех». Она помогает открывать и развивать перспективные бизнес-проекты, поддерживает предпринимательство в регионах, — подчеркнул управляющий Уральским филиалом Ринат Иржанов, открывая выставку.

Сегодня ПСБ важно поддерживать такие проекты, направленные на развитие конкурентоспособных современных компаний, предпринимательства в нашей стране. Мы показываем бизнес через объектив фотокамеры таким, какой он есть: с трудностями и победами, буднями и яркими моментами. «Бизнес в объективе» наглядно демонстрирует: малые предприятия приносят прибыль, создают рабочие места и задают тренды».

В рамках форума прошел круглый стол на тему «Легкий выход на маркетплейсы», на котором участники рассмотрели вопросы, как выбирать свою интернет-площадку, специфику отечественных маркетплейсов, финансы и аналитику на маркетплейсах, схемы работы, основные трудности начинающих, как их преодолеть. Одним из спикеров стола выступила вице-президент, директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева:

Проанализировав опыт своих клиентов, мы отметили, что предприниматели совершают большое количество ошибок при самостоятельном выходе на маркетплейсы: неправильно выбирают сам маркетплейс или схему логистики, устанавливают некорректные цены, что приводит к блокировке товара или невозможности участия в акциях, делают некачественный контент и многое другое. На исследовании данного опыта ПСБ совместно с партнером разработал и внедрил полный пакет услуг для таких клиентов. Кроме открытия и ведения расчетного счета, мы помогаем зарегистрироваться на маркетплейсах и выбираем оптимальные условия работы для бизнеса, помогаем увеличить продажи на маркетплейсах благодаря тому, что оптимизируем карточки товаров, улучшаем их видимость, работаем с отзывами, контролируем остатки и цены, ведём рекламу внутри маркетплейсов.

В завершении работы форума прошла торжественная церемония награждения победителей регионального этапа премии «Бизнес-Успех». Ими стали:

Евгения Максимова , ООО «УралАктив» , номинация «Лучший производственный проект»;

, , номинация «Лучший производственный проект»; Марсель Мансуров , ИП Мансуров М. Д , номинация «Лучший молодежный проект»;

, , номинация «Лучший молодежный проект»; Станислав Герштейн , ООО «Дело в шоколаде» , номинация «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;

, , номинация «Лучший проект в сфере торговли и услуг»; Дарья Гоц , ООО «Грум» , номинация «Лучший женский проект»;

, , номинация «Лучший женский проект»; Наталья Риттель , ИП Риттель Н. А , номинация «Лучший социальный проект»;

, , номинация «Лучший социальный проект»; Надежда Васильева , ООО «Центр адаптивной физической культуры «Берег надежды», номинация «Народный предприниматель»;

, номинация «Народный предприниматель»; Ольга Уфимцева , ООО «Торговый дом «Фарлан» , номинация «Лучший интернет-проект»;

, , номинация «Лучший интернет-проект»; Обладательницей специального приза от «Бизнес-успеха» стала Ксения Бикбулатова, ИП Бикбулатова К.В.

Финалисты премии представят Свердловскую область на масштабном финале в Москве 22-23 марта 2023 года.