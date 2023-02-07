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Екатеринбург прощается с нелегальными киосками. В ближайшее время недосчитаемся 110 штук

Екатеринбург прощается с нелегальными киосками. В ближайшее время недосчитаемся 110 штук
Иллюстрация: екатеринбург.рф

В декабре прошлого года мэрия утвердила порядок выноса и демонтажа самовольно возведенных объектов торговли. Власти уверены, что новые правила помогут навести порядок в этой сфере.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

В администрации города отчитались, как в Екатеринбурге идет борьба с незаконно установленными киосками. На сегодняшний день насчитывается 110 таких объектов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил руководителям районных администраций в срок до 31 марта заключить контракты на их вынос с занимаемых площадок.

Работа в этом направлении усилилась после того, как мэрия в декабре прошлого года утвердила новый регламент выноса нелегальных киосков. Определять, законно или незаконно установлен торговый объект, будут представители районных администраций. Если киоск размещен незаконно — информация об этом будет передаваться специальной комиссии. Затем, как уже писал DK.RU, специалисты оповещают об этом собственника объекта, а если владелец в обозначенный срок не демонтировал объект самостоятельно — это может произойти и без его участия.

Все решения по вопросам выноса и демонтажа незаконно установленных павильонов будет принимать специальная комиссия, в состав которой входит от 5 до 7 чел.— заместитель руководителя администрации района, курирующий вопросы потребительского рынка, представители отдела по потребительскому рынку, отдела земельных отношений и строительства и юридического отдела.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с принятием регламента удалось серьезно продвинуться в борьбе с нелегальными торговыми точками, которые зачастую расположены на тротуарах, газонах и незаконно подключены к электроэнергии. За последние полтора месяца в досудебном порядке город силами МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» и подрядчиков уже избавился от 77 нелегальных объектов.

Отметим, администрация Екатеринбурга взяла курс на зачистку города от ларьков несколько лет назад. Экс-мэр города Александр Высокинский ранее говорил, что такой вид бизнеса является криминализированным и не поддается контролю. Предприниматели при этом настаивают, что их права ущемляют

В настоящий момент в схеме нестационарных торговых точек уральской столицы — 2 149 мест размещения объектов. Объекты, расположенные на земельных участках, не включённых в эту схему, являются несанкционированными.

Автор: Елизавета Порошина
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