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В Екатеринбурге разрешили стройку в месте, где хотели возвести новый офис ФСБ

В Екатеринбурге разрешили стройку в месте, где хотели возвести новый офис ФСБ
Иллюстрация: Google Карты

Правда, если изначально речь шла о 18-этажном здании, то теперь рядом с Домом купца Бородина можно строить и реконструировать объекты не выше 18 м или 4 этажей.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области установило зону охраны памятника архитектуры регионального значения — Дома купца Бородина. Он находится в границах ул. Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — Ленина, где намеревались построить новое здание для Управления ФСБ.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет–портале правовой информации Свердловской области, рядом с Домом купца Бородина установлена охранная зона ЗРЗ-2 — это значит, что на этих площадках разрешается строительство, реконструкция и ремонт объектов, высота которых не превышает 18 м (или 4 этажей).

Опубликованный приказ не содержит информации о здании, которое может быть построено рядом с памятником архитектуры на Ленина, 17а. Однако, разработкой научно-проектной документации «Проект границ территории и зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца А.В. Бородина» занималось ООО «Нартекс», которое готовило концепцию нового здания для Управления ФСБ.

Напомним, планы по строительству объекта обсуждаются последние пять лет. Как ранее писал DK.RU, изначально в границах ул. Маршала Жукова — Антона Валека — Вайнера — Ленина планировали построить новое здание переменной этажности до 18 этажей и реконструировать корпус, где специалисты ФСБ размещаются сейчас — в результате он должен был «вырасти» на два этажа и сменить фасад.

Автор: Елизавета Порошина
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