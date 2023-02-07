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Рекордный урожай зерна в России становится проблемой

Рекордный урожай зерна в России становится проблемой
Автор фото: Carlos Barengo. Иллюстрация: Pixabay.com

Санкции привели к сложностям с закупкой производительной техники и запчастей к ней, а также семян и средств защиты растений. Выправить ситуацию может рост экспорта.

#СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО#НОВОСТИ

Ситуация в российском агросекторе остается напряженной, несмотря на рекордное производство зерна в 2022 г. — на уровне 153,8 млн тонн, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Яков и партнеры» (создано на основе экс-подразделения McKinsey & Co в РФ). Значительный урожай привел к затовариванию рынка зерна, что вместе с логистическими сложностями вызывает тревогу у руководителей агропредприятий.

Сейчас на хранении находятся десятки миллионов тонн зерна, стоимость которых оценивается примерно в 260 млрд руб. Несмотря на высокую оценку экспортных перспектив (30-35 млн тонн) за первое полугодие 2023 г., аграрии не могут вывозить большое количество зерна из-за значительных экспортных пошлин. При этом их снижение может сократить возможности регулятора удерживать цены на внутреннем рынке. Кроме того, в этом году Минсельхоз отказался от закупочных интервенций в госфонд: большие объемы зерна негде хранить, пояснила первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Повторить рекордный урожай 2022 г. теперь едва ли удастся. Российские агропредприятия недостаточно обеспечены мощной производительной сельхозтехникой и запчастями к ней, так как ее традиционно закупали в странах, которые прекратили поставки в РФ после введения санкций. Спрос запчастей на технику в агросекторе рос весь прошлый год, а параллельный импорт способен удовлетворить его лишь частично.

Среди других сложностей, с которыми сталкиваются предприятия агросектора — дефицит качественных семян и средств защиты растений, а также дефицит кадров. Последствия всех этих сложностей можно снизить прежде всего за счет наращивания экспорта зерна.

Автор: Андрей Пермяков
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