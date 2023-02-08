Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.02
70,59
76,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Бизнес Екатеринбурга может воспользоваться лизингом с субсидией в 10%

Бизнес Екатеринбурга может воспользоваться лизингом с субсидией в 10%
Иллюстрация: «Балтийский лизинг»

Минпромторг включил «Балтийский лизинг» в пул участников программы субсидирования приобретения российской спецтехники в лизинг. Клиенты компании могут компенсировать часть затрат на авансовые платежи.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Условия программы распространяются на спецтехнику отечественного производства различного назначения — экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки, автогрейдеры, гусеничные тракторы, тракторы для сельского хозяйства и другое. Льгота позволяет предпринимателям компенсировать до 10% затрат на авансовые платежи.

«Балтийский лизинг» участвует в программах господдержки от Министерства промышленности и торговли РФ уже восьмой год подряд. Оформление всех необходимых документов для получения субсидий специалисты компании берут на себя.

Субсидии для бизнеса — это необходимое решение в существующей экономической ситуации. Бизнесу сейчас тяжелее решиться на приобретение нового имущества, но это необходимо, как для развития конкретного предприятия, так и для общего развития экономики регионов и страны, — рассказала директор филиала «Балтийского лизинга» в Екатеринбурге Лариса Гартвич.

Справка

 
Скидки в составе авансового платежа клиента предоставляются за счёт бюджетной субсидии, общий размер которой ограничен.
При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».
 

Реклама. ООО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ». Номер токена LjN8Jy1ew

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
  • «Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»«Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»
  • Свердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонтСвердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонт
  • Для соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компанийДля соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компаний
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.