Бизнес Екатеринбурга может воспользоваться лизингом с субсидией в 10%

Минпромторг включил «Балтийский лизинг» в пул участников программы субсидирования приобретения российской спецтехники в лизинг. Клиенты компании могут компенсировать часть затрат на авансовые платежи.

Условия программы распространяются на спецтехнику отечественного производства различного назначения — экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, катки, автогрейдеры, гусеничные тракторы, тракторы для сельского хозяйства и другое. Льгота позволяет предпринимателям компенсировать до 10% затрат на авансовые платежи.

«Балтийский лизинг» участвует в программах господдержки от Министерства промышленности и торговли РФ уже восьмой год подряд. Оформление всех необходимых документов для получения субсидий специалисты компании берут на себя.

Субсидии для бизнеса — это необходимое решение в существующей экономической ситуации. Бизнесу сейчас тяжелее решиться на приобретение нового имущества, но это необходимо, как для развития конкретного предприятия, так и для общего развития экономики регионов и страны, — рассказала директор филиала «Балтийского лизинга» в Екатеринбурге Лариса Гартвич.

Справка Скидки в составе авансового платежа клиента предоставляются за счёт бюджетной субсидии, общий размер которой ограничен.

При заключении договора лизинга индивидуально согласовываются условия оказания услуг, влияющие на сумму расходов, которую понесет лизингополучатель: срок лизинга, размер первого (авансового) платежа, интенсивность возмещения расходов на приобретение предмета лизинга в составе лизинговых платежей, удорожание, выбор страхователя, страховщика, балансодержателя предмета лизинга, стороны, на имя которой регистрируется предмет лизинга. Предложение не является офертой. ООО «Балтийский лизинг».

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