Макароны «дружат» с перцем: интервью о том, как MAKFA создает новые продукты

Наступивший год объявлен в России годом науки и развития. Рассказываем о работе центра инноваций и развития компании «Макфа», где создают новые продукты.

В 2020 г. журнал Forbes включил линейку макаронных изделий Livingood бренда МАКFA в десятку инновационных продуктов России. За прошедшие два года ассортиментная линейка компании расширилась еще больше и составляет сегодня свыше 200 наименований. Как рождаются новые продукты MAKFA? Можно ли назвать этот процесс творчеством? Чем удивит бренд в ближайшее время — в интервью руководителя центра развития и инноваций компании «Макфа» Ольги Лепухиной.

Фото: Ольга Лепухина: «Центр инноваций «Макфы» заточен под создание новинок».

— Новая продукция начинается с идеи, — рассказывает Ольга Лепухина. — Генерируют ее маркетологи и бренд-менеджеры. Они изучают тенденции рынка, суммируют впечатления от посещения российских и международных выставок, общаются с потребителями и на основе этих данных определяют контур будущего продукта, его базовые характеристики. Он должен обладать очевидной новизной, быть полезным для здоровья, иметь привлекательный внешний вид и быть несложным в приготовлении. То есть каждая новинка должна максимально отвечать вкусам и потребностям современного покупателя — заботящегося о своем здоровье, ценящего личное время, готового к восприятию новых вкусовых сочетаний.

После того как задача по созданию нового продукта в общих чертах сформулирована, начинается этап ее воплощения. Необходимо составить рецептуру, найти ингредиенты, провести дегустации, получить документы, подтверждающие полезность продукта. Здесь за дело берутся сотрудники нашего центра инноваций и развития. Он открыт два года назад и заточен под создание новинок.

Фото: Каждая новинка — результат усилий десятков сотрудников «Макфы»: они стоят у истоков рождения продукта, ведут его от поля до прилавка

Каков первый шаг при воплощении идеи?

— Изучается состав продукта, потребительские свойства, упаковка. Это делается для создания собственного уникального продукта, отвечающего запросам нашего потребителя.

Следующий этап — создание рецептуры продукта. Это сложный и интересный процесс. Много спорим, дискутируем. На следующем этапе к нам присоединяются коллеги из исследовательского центра «Макфы». Они готовят лабораторные образцы будущих новинок.

Отмечу, каждая новинка — это результат усилий десятков сотрудников «Макфа», работающих в различных подразделениях. Они стоят у истоков рождения нового продукта, ведут его от поля до прилавка. И в абсолютном большинстве случаев эти усилия приносят плоды. Я имею в виду не только сиюминутный покупательский интерес к новинке. Важно, когда человек возвращается к ней во второй, третий раз, и постепенно новый продукт начинает занимать свое место в семейном рационе. Для нас это самая высшая оценка: значит, труд коллектива не пропал даром.

Фото: Создание рецептуры — наука и искусство одновременно

При создании рецептуры нового продукта больше творчества или трезвого расчета?

— Это синергия — сплав технологической компетентности, знания рыночных реалий и, конечно, фантазии. Это наука и искусство одновременно. Здесь очень многое зависит от знаний, творческого потенциала.

В январе мы выпустили экспериментальную партию макарон со спирулиной, это экзотическая добавка на основе морской водоросли, полезная важными для организма витаминами и микроэлементами, которая наверняка заинтересует покупателя. Анализируем отзывы покупателей, проводим тестирование на сочетаемость компонентов в составе продукта, например, с шоколадом — горьким или молочным — лучше ощущается вкус груши в сухих завтраках.

Сейчас намереваемся ввести в промышленный оборот новое направление — «гастрономия», хотим в состав макарон ввести грибы. Прорабатываем несколько вариантов поставщиков грибов и пока не нашли тот единственный, который дал бы нам необходимый вкус, аромат, насыщенность. Стараемся уделять внимание не только непосредственно ингредиентам, но и их сочетаниям. Скажем, вкус грибов усиливает присутствие лука и пажитника, который, кстати, является еще и лечебным растением. Интересно, что макароны отлично «дружат» с перцем чили, и у нас уже практически доработан новый состав для производства длинных макарон с перечным вкусом под торговыми марками МАКFA и Grand di Pasta.

Разрабатывать рецептуры с различными пищевыми добавками, тестировать новые неожиданные вкусовые сочетания, сохраняя при этом полезные качества исходных ингредиентов — разве это не творчество?

Фото: Рождение образца будущей новинки в исследовательском центре «Макфы»

Кто первым пробует новую продукцию?

— Одни из наиболее ответственных этапов работы с новыми продуктами — закрытые дегустации. Именно в процессе дегустации приходит понимание о сбалансированности ингредиентов в составе продукта, корректируется рецептура, состав окончательно утверждается после финальной дегустации. Сейчас план дегустаций расписан по март, в нем много разных идей, над реализацией которых идет работа.

В составе участников дегустаций сотрудники отдела маркетинга бренд-менеджеры, технологи, представители отдела продаж — те, кто задействован в создании нового продукта. На предприятии разработано положение о дегустации, включающее ряд требований вплоть до таких деталей, как правильное освещение. Особые требования предъявляются участникам: они должны быть не голодными, но и не слишком сытыми, не должны пользоваться парфюмом, а прежде всего, они должны быть здоровыми. Любое отклонение от этих требований отражается на состоянии рецепторов дегустаторов и может исказить вкусовое восприятие, а значит, помешать созданию эталонного продукта.

Какой продукт тестировался на последней дегустации?

— Темой последней дегустации стало утверждение рецепта фаршированных королевских ракушек под торговой маркой МАКFA, предназначенных для запекания. Скоро он появится на упаковке.

Фото: Закрытые дегустации — один из важных этапов создания эталонного продукта

Образцы будущего продукта продегустированы. Что происходит дальше?

— По итогам дегустации смотрим, какой из представленных образцов дегустаторы признают лучшим. Он запускается в производство после получения протоколов и других подтверждающих документов, в том числе и о полезности продукта. Часть новинок «Макфа» выпускает на собственных производствах, часть составляет производство под собственной торговой маркой (СТМ), иными словами, контрактное производство.

Фото: Важна каждая деталь. На создание дизайна упаковки уходит несколько недель

С какими предприятиями пищевой промышленности сегодня сотрудничаете?

— Это предприятия Москвы, Краснодара, Рязани, Владимира, Омска. Выезжаем, проверяем технологию, оборудование, проводим аудит, смотрим, как выполняются требования системы менеджмента качества, проверяем соответствие нормативным документам и только после этого принимаем решение о партнерстве. При заключении контракта жестко контролируем производство на всех технологических этапах, сохраняя высокое качество продукта.

Главное преимущество такого партнерства в существенном расширении технологических возможностей и как результат — расширении ассортимента.

Фото: Гранола — одна из последних новинок Makfa

Чем удивит MAKFA в перспективе?

— Ожидайте на прилавках продуктовую линейку азиатского направления. Это фунчоза, рисовая лапша, соба и удон.

Значительно более разнообразной станет палитра добавок для макаронных изделий — обогащающих, функциональных, улучшающих вкусовой и цветовой профили. Это тыквенные, свекольные добавки, куркума, витграсс, представляющий собой кладезь полезнейших витаминов, микроэлементов. Приоритетные характеристики макарон с этими добавками — их направленность на здоровый образ жизни.

Фото: Новые продукты — это непременное условие развития компании, требование конкуренции

Создание нового продукта — сложный процесс. Стоит ли он таких трудозатрат? Может быть, предпочтительней выпускать проверенные временем хиты, пользующиеся стабильным спросом?

— Вы правы в том, что создание новых продуктов — чрезвычайно затратный во всех отношениях процесс, занимающий от шести месяцев и более. К примеру, для ввода обогащающих добавок требуется закупка нового оборудования — микродозаторы, интегрирование в существующие технологические схемы. Замена формы упаковки влечет закупку нового фасовочного оборудования. Но при всех сложностях новые продукты — это непременное условие развития компании, требование конкуренции, а кроме того, это полезно и интересно покупателям.

Конечно, среди них есть консерваторы, но немало и тех, кто не мыслит жизнь без новинок. Почему мы должны игнорировать запросы этих людей? И потом, знакомство с новинками делает человека более любознательным, развивает кругозор, добавляет компетентности в вопросах гастрономии и здорового питания.

Каждый человек при посещении магазина должен понимать, что он кладет в корзину, какими свойствами обладает выбранный им товар, чем он отличается от аналогичного, расположенного на соседней полке. Новинки воспитывают грамотного потребителя, и MAKFA в таком потребителе заинтересована.

Фото: MAKFA заинтересована в грамотном потребителе

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