В крупных городах впервые сократилось количество магазинов электроники

В предыдущие годы количество торговых точек росло, а сейчас сокращение стало одним из самых сильных с 2008 г. Развитие смещается в онлайн-продажи.

Число магазинов электроники в городах-миллионниках РФ за год уменьшилось на 5%, пишет РБК на основе данных 2ГИС. При этом с 2021 по 2022 гг. число офлайн-магазинов электроники выросло на 11%, с 2020 по 2021 гг. — на 7%. Больше всего торговых точек насчитывается в Москве — 1619, Санкт-Петербурге — 829, Красноярске — 379.

По данным дистрибьюторской компании diHouse, с 1 марта по 1 августа 2022 г. число магазинов электроники сократилось на 17% — это одно из самых больших падений с 2008 г.

В Москве число сделок аренды торговых площадей сократилось на 60% по сравнению с 2021 г., хоть показатель и в два раза больше, чем в 2020 г., говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Тренд на закрытие офлайн-магазинов подтверждают и крупные ритейлеры. В 2022 г. DNS закрыл 150 магазинов, говорил в октябре руководитель компании Дмитрий Алексеев. Сеть «Ситилинка» сократилась на 100 штук, до 900 точек, сказали в пресс-службе компании, объяснив это смещением фокуса стратегии с географической экспансии на развитие онлайн-продаж.

Последний тренд поставил под вопрос экономическую эффективность некоторых торговых объектов, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. На снижение продаж повлияло также сокращение трафика торговых центров. В то же время продажи бытовой техники на маркетплейсах растут.