Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.02
70,59
76,03
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В крупных городах впервые сократилось количество магазинов электроники

В крупных городах впервые сократилось количество магазинов электроники
Автор фото: Hugo Agut tugal. Иллюстрация: unsplash.com

В предыдущие годы количество торговых точек росло, а сейчас сокращение стало одним из самых сильных с 2008 г. Развитие смещается в онлайн-продажи.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Число магазинов электроники в городах-миллионниках РФ за год уменьшилось на 5%, пишет РБК на основе данных 2ГИС. При этом с 2021 по 2022 гг. число офлайн-магазинов электроники выросло на 11%, с 2020 по 2021 гг. — на 7%. Больше всего торговых точек насчитывается в Москве — 1619, Санкт-Петербурге — 829, Красноярске — 379.

По данным дистрибьюторской компании diHouse, с 1 марта по 1 августа 2022 г. число магазинов электроники сократилось на 17% — это одно из самых больших падений с 2008 г.  

В Москве число сделок аренды торговых площадей сократилось на 60% по сравнению с 2021 г., хоть показатель и в два раза больше, чем в 2020 г., говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Тренд на закрытие офлайн-магазинов подтверждают и крупные ритейлеры. В 2022 г. DNS закрыл 150 магазинов, говорил в октябре руководитель компании Дмитрий Алексеев. Сеть «Ситилинка» сократилась на 100 штук, до 900 точек, сказали в пресс-службе компании, объяснив это смещением фокуса стратегии с географической экспансии на развитие онлайн-продаж. 

Последний тренд поставил под вопрос экономическую эффективность некоторых торговых объектов, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. На снижение продаж повлияло также сокращение трафика торговых центров. В то же время продажи бытовой техники на маркетплейсах растут. 

Количество пунктов выдачи заказов у онлайн-площадок, наоборот, значительно увеличивается. Сеть объектов реализации техники за счет пунктов выдачи заказов маркетплейсов расширяется, а сроки доставки сокращаются, — пояснил он.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • УГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре городаУГМК получила разрешение на возведение первого из трех небоскребов в центре города
  • «Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»«Россия точно небезнадежна. Граждане всех стран Европы однажды считали, что все пропало»
  • Свердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонтСвердловская область в пятерке лидеров страны по росту цен на капремонт
  • Для соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компанийДля соседа газа жаль! Почему нельзя вмешиваться в работу газораспределительных компаний
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.