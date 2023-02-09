Жить в плюсе: как новый застройщик Екатеринбурга поднимает планку комфорт-класса

На первичном рынке жилья в столице Урала появился еще один игрок. Корпорация «Девелопмент-Юг» из Краснодара построит в Академическом районе жилой комплекс «А+». Каким будет этот проект?

На днях в бизнес-центре «Палладиум» прошел форум PRO DEVELOPMENT 2023, который краснодарский застройщик СИК «Девелопмент-Юг» организовал для профессионалов рынка. Представители Уральской палаты недвижимости, консалтинговых агентств и риелторских компаний обсудили итоги 2022 г., перспективы на 2023-й, инновации и тренды в сегменте жилой застройки. На полях форума застройщик презентовал проект жилого комплекса «А+», который будет строить в Академическом районе города.

Четыре составляющих комфорт-класса

Одним из основных трендов для Екатеринбурга стал комплексный подход к строительству многоквартирных домов. Он подразумевает отказ от «бетонных джунглей» и «человейников» в пользу проектов с комфортной средой. Понятие «комфортная среда» включает четыре составляющих, или кластера. И, как отметила вице-президент по продажам СИК «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина, благодаря их гармоничному сочетанию создаются по-настоящему «человекоцентричные» пространства.

Первый кластер — общественный. В нем должны быть учтены потребности жителей, которые можно реализовать за пределами дома: учеба, спорт, отдых, покупки и т.д. Развитая инфраструктура микрорайонов или перспектива их развития в обозримом будущем — основа для проектов качественной жилой застройки.

Второй кластер — приватная придомовая территория, концепция которой максимально удовлетворяет потребностям людей независимо от их образа жизни, интересов, возраста. Дворы в современном ЖК — это больше не промежуточное звено между улицей и квартирой. Люди стали воспринимать двор как «продолжение» своего жилого пространства, потому им важна расслабленная атмосфера, чувство безопасности — в противовес ритму мегаполиса. Территория комплекса должна быть закрытой от машин, эстетически привлекательной, грамотно зонированной с учетом разных типов активности — спорта, пеших прогулок, игр детей, общения с друзьями, отдыха наедине с собой, удаленной работы, выгула животных.

Функционал внутри домов — третья составляющая комфортного ЖК. Входные группы должны быть удобными для всех жильцов, в том числе маломобильных. В новостройках становится нормой стильный дизайн лифтовых и приквартирных холлов, наличие контроля доступа, систем видеонаблюдения, велоколясочных зон на первых этажах.

И, наконец, четвертое условие комфорта — эргономичные планировки и технологическое «наполнение» квартир. Как отметила Светлана Воеводина, даже в небольшом по площади жилье можно создать ощущение простора — благодаря высоким потолкам, панорамному остеклению, продуманным нишам под мебель. В последние два-три года в массовом сегменте получили распространение системы «умный дом», которые ранее были доступны преимущественно в проектах премиум-класса. В 2023 г. к тренду по цифровизации жилых пространств присоединится еще больше проектов.

«Живые» дома с вариативным наполнением

Квартал «А+», по задумке создателей, станет примером детальной проработки всех четырех кластеров и следования мировым трендам в российской урбанистике. Монолитно-кирпичные корпуса будут построены в границах ул. Академика Ландау, Академика Вавилова и Академика Курчатова, отсюда удобно добираться в разные районы города. Сдача первых литеров запланирована во втором квартале 2026 г.

По проекту, дома имеют разную высотность. Такое решение формирует динамичную и узнаваемую архитектуру, увеличивает освещенность двора и квартир.

Закрытые дворы в «А+» представляют собой мини-парки, свободные от машин, с многоуровневым ландшафтом и зонами для спокойного и активного отдыха. В обустройстве используются природные материалы и много озеленения. Для детей предусмотрены игровые зоны, площадки с арт-объектами, скалодром, полоса препятствий, большая песочница, веревочный парк, зеленый лабиринт. Взрослые смогут проводить время на тренажерах и в релакс-зонах, устраивать велосипедные и пешеходные прогулки — для этого будут оборудованы специальные дорожки и аллеи. В ЖК предусмотрена и площадка для выгула животных, оборудованная тренировочными снарядами. Безопасность обеспечат системы видеонаблюдения, контроля доступа, стеклянные двери в подъездах и повсеместная освещенность.

Входные группы расположатся на одном уровне с тротуарами, что удобно для пожилых жильцов, родителей с детьми, людей с сумками или велосипедами. На первых этажах запроектированы душевые для питомцев, санузлы, мягкие уголки, места для хранения колясок и небольших транспортных средств. Благодаря сквозным подъездам у жильцов будет удобный выход во внутренний двор и на улицу. По желанию собственников квартир в холлах можно оборудовать зоны для консьержей — места для них тоже предусмотрены.

Покупателям предлагается более 60 вариантов планировок. Среди них — классические, европейские, а также эксклюзивные варианты — например, двухуровневые квартиры, квартиры с террасами, с окнами в ванных комнатах, мастер-спальнями, кладовыми, постирочными.

Продажи в новом ЖК уже начались: торжественный старт состоялся 1 февраля во время форума PRO DEVELOPMENT 2023.

По оценкам участников мероприятия, «А Плюс» станет образцовым проектом современной жилой застройки, поскольку в нем — оптимальное соотношение преимуществ ЖК и стоимости квартир. Особенно сейчас, на старте продаж, когда большой выбор планировок и доступные цены.

Справка DK.RU «Девелопмент-Юг» — один из ведущих застройщиков России. Компания основана в 1995 г. в Краснодаре.

Реализует проекты в Астрахани, Батайске, Владивостоке, Екатеринбурге, Краснодаре, Перми и Ростове-на-Дону. Ежегодно вводит в эксплуатацию 4 тыс. квартир. Сейчас корпорация строит более 700 тыс. кв. м жилья. За время работы сдала более 2,2 млн кв. м жилья для 90 тыс. человек.

Два проекта компании во Владивостоке по результатам премии Urban Awards признаны лучшими на Дальнем Востоке. «Девелопмент-Юг» сотрудничает с крупными российскими банками, что гарантирует покупателям своевременную домов и выгодные ставки по ипотеке. При оформлении ипотеки на квартиру в ЖК «А+» предоставляется скидка в размере 1%.