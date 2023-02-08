Правительство обсуждает с крупным бизнесом выплату «однократного добровольного взноса»

«Финансовые результаты прошлого года у многих компаний были сильно в плюс». Чтобы частично покрыть дефицит бюджета, правительство хочет получить с бизнеса сотни миллиардов рублей.

О планах собрать с крупного бизнеса добровольный однократный взнос в бюджет журналистам рассказал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Ранее издание The Bell (по требованию Минюста признано в России иноагентом) сообщило, что в декабре правительство предложило сделать РСПП разовый платеж на 200-250 млрд руб., причем изначально речь шла о сумме вдвое больше.

Добровольный взнос от бизнеса, да, он обсуждается, однократный. Дело в том, что финансовые результаты прошлого года были очень хорошие, и у многих компаний, особенно в первом полугодии, за первые три квартала, результаты были сильно в плюс. Сейчас эта тема находится в дискуссии, я бы так сказал. Это не повышение налогов. Есть windfall tax, такое понятие в налоговой практике, как однократное взимание налогов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прорабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как история добровольная, бизнес в этом активно участвует, — сказал Белоусов (цитата по ТАСС).

Как накануне сообщал Минфин, в январе 2023 г. дефицит федерального бюджета составил 1,76 трлн руб. По данным The Bell, в ответ на предложение правительства внести в бюджет разовый взнос РСПП предложил увеличить в 2023 г. 20%-ый налог на прибыль российских компаний на 0,5 п.п. Автором идеи называли министра финансов Антона Силуанова.

РСПП, пытаясь отбиться от притязаний на деньги бизнеса, ссылается на дополнительные выплаты, которые бюджет рассчитывает получить с компаний по итогам спора о курсовых разницах, возникших при расчете налога на бумажную прибыль, полученную при переоценке валютных активов после обвала рубля и его последующего резкого укрепления. Его сумма достигает 1,8 трлн руб.