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Гендиректор Третьяковки покинула свой пост. Вместо нее назначили дочь генерала ФСБ

Гендиректор Третьяковки покинула свой пост. Вместо нее назначили дочь генерала ФСБ
Автор фото: Andrey. Иллюстрация: Flickr.com

Отставка Зельфиры Трегуловой была ожидаемой на фоне ее конформистской позиции, считают эксперты. Новый руководитель галереи ранее возглавляла Политехнический музей.

#КУЛЬТУРА#НОВОСТИ

Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покидает свой пост в связи с истечением срока трудового контракта, сообщило Минкультуры РФ. Вместо нее назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 г. Последний год был сложным для музея, в связи с его работой возникло несколько скандалов. Так, в марте Трегулова закрыла выставку «Смена декораций» российского и американского художника Гриши Брускина, причем художник об этом узнал от журналистов, говорит художественный обозреватель «Коммерсанта» Кира Долинина. «Это абсолютно неприличная ситуация», — говорила она, оценивая позицию Трегуловой словами «Как бы не сказать лишнего».

В январе Минкульт направил в Третьяковку письмо с просьбой предоставить информацию о соответствии экспозиции музея «духовно-нравственным ценностям», основываясь на жалобе некоего Сергея Шадрина. После этого эксперты называли ее отставку ожидаемой.

Новый гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева — дочь генерала армии Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ и бывшего главы погранслужбы. С 2020 г. Проничева возглавляла Политехнический музей, до этого семь лет была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. В 2022 году Владимир Путин включил ее в состав Совета по науке и образованию. Она работала также в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ.

 
Автор: Андрей Пермяков
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