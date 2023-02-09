Гендиректор Третьяковки покинула свой пост. Вместо нее назначили дочь генерала ФСБ

Отставка Зельфиры Трегуловой была ожидаемой на фоне ее конформистской позиции, считают эксперты. Новый руководитель галереи ранее возглавляла Политехнический музей.

Гендиректор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова покидает свой пост в связи с истечением срока трудового контракта, сообщило Минкультуры РФ. Вместо нее назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей.

Зельфира Трегулова возглавляла Третьяковку с 2015 г. Последний год был сложным для музея, в связи с его работой возникло несколько скандалов. Так, в марте Трегулова закрыла выставку «Смена декораций» российского и американского художника Гриши Брускина, причем художник об этом узнал от журналистов, говорит художественный обозреватель «Коммерсанта» Кира Долинина. «Это абсолютно неприличная ситуация», — говорила она, оценивая позицию Трегуловой словами «Как бы не сказать лишнего».

В январе Минкульт направил в Третьяковку письмо с просьбой предоставить информацию о соответствии экспозиции музея «духовно-нравственным ценностям», основываясь на жалобе некоего Сергея Шадрина. После этого эксперты называли ее отставку ожидаемой.

Новый гендиректор Третьяковской галереи Елена Проничева — дочь генерала армии Владимира Проничева, бывшего первого заместителя директора ФСБ и бывшего главы погранслужбы. С 2020 г. Проничева возглавляла Политехнический музей, до этого семь лет была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. В 2022 году Владимир Путин включил ее в состав Совета по науке и образованию. Она работала также в комитете Госдумы по бюджету и налогам, «Газпроме», Газпромбанке и на ВДНХ.