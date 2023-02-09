МТС предоставила IT-компании из Екатеринбурга сервис идентификации физических лиц

МТС, цифровая экосистема, реализовала первый на Среднем Урале контракт на подключение к сервису проверки персонала и соискателей вакансий — ID Scan.

Приобретенный екатеринбургской инженерной компанией цифровой продукт МТС позволит значительно сократить время собеседования при приеме на работу новых специалистов, и дистанционно проводить проверку, предоставляемой ими информации.

Проверка данных в рамках сервиса делается с разрешения самого соискателя вакансии с целью подтверждения подлинности предоставленных им документов, анализа его кредитных рисков, сведений о банкротстве и исполнительных производствах, о наличие судимостей, налоговых задолженностей и административных штрафов. Также претендент будет проверен на участие в учредителях и руководстве других юрлиц, на присутствие в списках террористов и экстремистов, на наличие ограничений в управлении бизнесом и запретов присутствия на торговых онлайн-площадках, в связи с ранее допущенным мошенничеством.

Использование ID Scan не просто ускоряет процедуру приема на работу новых сотрудников, оно заменяет службу безопасности для тех предприятий, у которых такой службы нет. Получение запросов из всех баз, с которыми наш сервис обменивается за считанные минуты, даже у опытных «безопасников» может занять несколько часов и даже дней. Сервис ID Scan конечно же не снимает всех вопросов, которые могут возникнуть к претенденту на работу, но позволяет HR-специалисту или директору более предметно построить диалог с соискателем вакансии. Дополнительно в этом сервисе есть опция мониторинга, которая актуализирует информация по сотрудникам, ранее уже проходившим проверку, — рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Работающая в Екатеринбурге инженерная компания занимается разработкой, производством и внедрением программного и аппаратного обеспечения, систем автоматизации для энергетической, металлургической и нефтегазовой отраслей промышленности. Штат ее работников превышает 800 человек. Компания постоянно нуждается в новых IT-специалистах, производственниках, наладчиках и административных работниках, но вынуждена заботиться о защите своей интеллектуальной собственности. Сервис МТС ID Scan должен помочь HR-службе предприятия создать надежный фильтр от проникновения в коллектив новых сотрудников, чья благонадёжность вызывает сомнения.

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