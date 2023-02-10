После нескольких взрывов газа в жилых домах в Москве начали спешно менять трубы

За несколько дней взрывы бытового газа привели к гибели более 20 человек. После этого власти заговорили об инвентаризации оборудования, но деньги на это придется зашивать в тарифы на газ.

За последние несколько дней в России произошли два сильных взрыва бытового газа, которые привели к гибели людей. 7 февраля обрушился подъезд пятиэтажного дома в городе Ефремов Тверской области, из-за чего погибли 8 человек, а 9 февраля после взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске из-под завалов достали 13 погибших. С начала года в разных городах произошло еще несколько аналогичных происшествий, но обошлось без жертв.

В связи с трагедиями в Москве начали спешно спиливать газовые трубы в подъездах жилых домов, если срок их службы превышен более чем вдвое, а в самих трубах много соединений, чтобы устранить вероятность происшествий с газом. Как правило, речь идет о домах старше 60-70 лет с внутренней разводкой газа, пишет VPost со ссылкой на сотрудника Мосгаза. Рабочие зачастую начинают работы без предупреждения жильцов.

После такой трагедии возмущаться ремонтом сложно, но все очень экстренно и экстремально, сидим пока с электроплитками, которые нам раздали, — говорит житель 100-летнего дома в Арбатском районе столицы.

В России необходимо провести полную инвентаризацию газового оборудования в домах и квартирах россиян и стремиться к установке колонок и плит с функцией автоматического отключения, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов внеплановой проверки Госпожнадзора. Проблема еще и в том, что не все граждане, проживающие в газифицированных домах, заключают договоры на обслуживание газового оборудования.

Зампред Комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева предлагает «зашить» расходы на оборудование в тариф на газ, а самым нуждающимся категориям людей помогать субсидиями. Впрочем, она не уточняет, на какую долю в связи с эти могут вырасти тарифы. Она добавила, что пока деньги на безопасность нашли только в Москве.