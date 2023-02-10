ЦБ сохранил ключевую ставку, Россия сократит добычу нефти. Главное 10 февраля

Центробанк считает, что динамика экономической активности складывается лучше прогноза, но проинфляционные риски выросли. Россия добровольно снизит добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки.

Центробанк решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, но ужесточил риторику

Банк России не стал менять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5% годовых. Регулятор указал, что «динамика экономической активности складывается лучше октябрьского прогноза», но денежно-кредитная политика на ближайших заседаниях может быть ужесточена. ЦБ сохранил прогноз по годовой инфляции 5-7% в 2023 г. и ее возвращении к 4% в 2024 г.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина указала на рост проинфляционных рисков, из-за чего вероятность повышения ставки выше, чем вероятность ее снижения.

С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли — снизились цены на российскую нефть. С другой — ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Продолжается сдвиг в структуре спроса: потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения, — сказала Эльвира Набиуллина.

Россия сократит добычу нефти

Россия в марте намерена добровольно снизить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, чтобы «способствовать восстановлению рыночных отношений», сказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

На сегодняшний день мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов "ценового потолка, — сказал он (цитата по ТАСС).

Вскоре после выхода новости котировки Brent подросли с $84,2 до $86,6 за баррель.

Суд приговорил экс-губернатора Фургала к 22 годам колонии по делу об убийствах

Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по уголовному делу об убийствах, пишет «Интерфакс». Приговор вынесен на основании вердикта присяжных, признавших Фургала виновным 2 февраля.

Сам политик называл дело сфабрикованным и просил присяжных признать его невиновным. Адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил, что защита не согласна с приговором и намерена обжаловать его в апелляции.