Никита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала России

Режиссер раскритиковал интервью научного сотрудника Музея истории Екатеринбурга, который назвал заселение Урала «русской колонизацией». После этого заявления Вячеслав Печняк пригласил его в гости.

Екатеринбург очередной раз привлек внимание режиссера и телеведущего Никиты Михалкова. В недавнем выпуске «Бесогон ТВ» он обвинил сотрудника Музея истории Екатеринбурга Вячеслава Печняка в попытках развалить страну. Поводом для резонансного заявления стало интервью научного сотрудника, в котором он назвал заселение и освоение Урала «русской колонизацией».

Какое ключевое слово? Колонизация. А чем оно нивелируется? Тем, что «не так жестко, как это было в США». Да кого вы лечите? То есть, когда одни народы вытесняли другие — это нормально, и только когда пришли русские — это называлось «колонизацией»? То есть, на полном серьезе внутри страны, внутри единого народа, нам внедряют в сознание, что русские колонизировали другие регионы страны, но не так жестко, как это было в Америке. По капле в нас вводят инъекцию того, что нам нужно разваливаться как единой стране, — сказал Никита Михалков.

Режиссер также отметил, что не первый раз в Екатеринбурге озвучивают идею «расчленения России». В качестве примера он привел проект создания «Уральской республики» в 1990-е гг.

Комментируя эту ситуацию изданию «Комсомольская Правда-Екатеринбург», Вячеслав Печняк отметил, что его слова не подразумевали призывы к сепаратизму. Он считает, что его слова были неверно истолкованы представителями местных СМИ, которые перепутали процессы «колонизации» и «колониализма».

Ни о каком сепаратизме в моих словах не может быть и речи. Ну как бородатый «чувак» в косоворотке и сапогах может быть либералом? Я — патриот своей страны, своего региона, регулярно вкладываюсь в культурное развитие своего региона и города, и это очень странно, что меня вдруг называют тем, кто выступает за развал нашей страны. А Михалкову какую информацию подали, такую он и озвучил на своей программе. Я не думаю, что у него есть время разбираться в этом. Пусть лучше в гости приезжает, познакомимся, — сказал историк.

Ранее DK.RU опубликовал интервью с новым директором Музея истории Екатеринбурга. Игорь Пушкарев рассказал, за счет чего может жить современный исторический музей и что делает его местом силы для горожан. Одной из фишек учреждения стали иммерсивные спектакли на исторические темы, с помощью которых зритель может погрузиться в действо и стать актером.

Читайте также на DK.RU: Ельцин-центр публично обвинил Никиту Михалкова во вранье и грозит судом