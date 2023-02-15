«ЭКО — это любовь и ответственность перед будущим ребенком»

Главный врач Центра семейной медицины Евгения Рябко рассказала, как команда клиники и репродуктивные технологии помогут женщине родить здорового ребенка.

Благодаря современной медицине пары могут прийти к долгожданной беременности, даже когда изначально понятно, что это будет долгий и тернистый путь. Сегодня в семи клиниках Екатеринбурга есть отделения вспомогательной репродуктивной медицины.

Самое представительное из них — в Центре семейной медицины. Благодаря специалистам ЦСМ родилось уже более 20 тыс. детей — это абсолютный рекорд для Урала.

О том, как правильно спланировать беременность, на что стоит обратить внимание, когда есть потребность и показания к проведению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), особенно когда родителям чуть за 40, в интервью DK.RU рассказала главный врач Центра семейной медицины Евгения Рябко.

Справка DK.RU Центр семейной медицины специализируется на репродуктивном здоровье и ВРТ. Среди клиник с аналогичной специализацией имеет самую широкую филиальную сеть в УрФО — в Екатеринбурге, Челябинске, Кургане, Магнитогорске и Нижнем Тагиле. Осуществляет медицинскую помощь как в системе ОМС, так и на коммерческой основе. Лидер по количеству квот ЭКО по ОМС в Свердловской области. За период работы в клинику обратились пациенты из 45 стран мира и 26 регионов России. По статистике, 7 из 10 пар в итоге уходят из ЦСМ с детьми.

Все больше пар на Среднем Урале подходят к планированию беременности осознанно. С чего необходимо начинать подготовку?

— По нашим пациентам я тоже замечаю, что будущие родители стали ответственнее подходить к этому важному этапу в своей жизни. Во многом серьезный подход пар объясняется тем, что в СМИ стали достаточно часто появляться новости о малышах, которые рождаются с серьезными патологиями. И любые родители готовы приложить все усилия, чтобы их ребенок родился здоровым.

Поэтому в первую очередь паре необходимо пройти комплексное обследование — причем и женщине, и мужчине. Этот шаг поможет им вовремя решить свои проблемы со здоровьем, если такие есть. Обследование включает набор стандартных тестов, консультации профильных специалистов. Все это можно сделать в одном месте — в Центре семейной медицины, и это не займет много времени.

Может ли у пары с серьезными заболеваниями родиться здоровый ребенок?

— Это очень щепетильная тема. Раньше наличие серьезных соматических и генетических проблем со здоровьем могло остановить пары, которые хотели бы познать радость быть родителями. Но, к счастью, современная медицина дает возможность минимизировать риски.

Допустим, у женщины есть соматическое заболевание, например, сердца или эндокринной системы. Для того чтобы ее беременность прошла без осложнений, нужно организовать совместную работу акушера-гинеколога и врача, у которого она наблюдается с основным диагнозом. Задача команды врачей — привести будущую маму к компенсации или долгой ремиссии заболевания, а также вовремя провести профилактику акушерских осложнений. Если женщина вступит в беременность на фоне осложнения тяжелых соматических заболеваний — риски и для нее, и для будущего ребенка могут окажутся высокими.

Если у одного или обоих будущих родителей есть хромосомные заболевания (хромосомные перестройки) с риском передачи потомству или у них уже родился ребенок с таким генетическим заболеванием — для предотвращения подобного паре предложат провести преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) эмбрионов в программе ЭКО. Зачастую такие пары не страдают бесплодием, но уже несколько лет они имеют право получить квоту на ЭКО по полису ОМС. Процедура ПГТ пока проводится на коммерческой основе.

Существуют также генетические заболевания, которые передаются по женской и мужской линии, т.е. связанные с половыми хромосомами — Х или Y. В этом случае паре также предложат воспользоваться ЭКО, в рамках которого можно провести селекцию эмбрионов по полу по медицинским показаниям перед переносом женщине. Выбор пола по медицинским показаниям в России — юридически законная процедура.

Раньше считалось, что женщина должна родить первого ребенка до 26-27 лет. Сейчас многие откладывают этот шаг по разным причинам, и средний возраст беременных растет. Не опасен ли этот тренд?

— Конечно, с возрастом увеличиваются риски генетических поломок и общесоматической отягощенности женщины. И чем раньше наступит беременность, тем более благоприятно она пройдет и для мамы, и для малыша.

Но мы готовы помогать женщинам при любом их решении и предпринимаем для этого все необходимые усилия. Например, у нас в центре доступны технологии отсроченного материнства: женщина может заморозить яйцеклетки или эмбрионы, чтобы использовать их позже.

Если женщине 40 лет и она принимает решение родить ребенка — что ей необходимо сделать, чтобы процесс увенчался успехом?

— Такие пациентки должны обязательно проконсультироваться с репродуктологом, потому что шансы на беременность естественным путем в этом возрасте значительно снижаются. Первым этапом пара проходит обследование, врач оценивает ее репродуктивный потенциал, и если это необходимо — советует прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям — ЭКО.

Еще один фактор риска связан с повышенной вероятностью развития новых мутаций в эмбрионах и, естественно, рождением ребенка с генетической патологией даже у генетически здоровых родителей. Для того чтобы исключить этот риск, как я уже рассказывала ранее, в нашем центре можно провести специальное генетическое тестирование — ПГТ.

Если пара решила беременеть с помощью ЭКО — мы исследуем все полученные эмбрионы на мутации и «сортируем» их на здоровые и патологичные еще до переноса женщине, в это время мы находимся в прямом диалоге с супружеской парой. Если беременность случилась самостоятельно — мы можем проверить, есть ли у плода генетическая патология по анализу крови матери.

При необходимости пары старшего репродуктивного возраста могут воспользоваться программами донорства, которые есть в нашей клинике. Сейчас в Центре семейной медицины — самый большой на Урале банк репродуктивного биологического материала.

Ооциты и сперму для репродуктивного банка сдают люди, которые уже имеют здоровых детей и прошли стандартное общеклиническое и генетическое исследование. Кроме того, в ЦСМ имеется криобанк донорских эмбрионов, полученных от проверенных доноров мужских и женских половых клеток.

Много ли женщин 40 лет и старше приходят в ЦСМ на ЭКО и не опасна ли для них эта процедура?

— В основном к нам на ЭКО приходят пациентки в возрасте 31-36 лет. Женщин старше 40-45 лет немного. Но наши доктора знают, как с ними работать и что нужно сделать для того, чтобы они успешно вступили в беременность и родили здоровых малышей.

Любая медицинская процедура имеет показания и противопоказания. При строгом соблюдении технологии, правильном подборе доз препаратов, ЭКО неопасно. Этому репродуктивному методу уже больше 40 лет, прошло достаточно времени, чтобы развеять мифы о том, что он может нанести вред здоровью женщины. А в случае, если врач все-таки видит риски для пациентки, ей предлагаются другие репродуктивные технологии — от донорства половых клеток до суррогатного материнства.

Нуждаются ли будущие мамы, которые прошли через ЭКО, в специальном наблюдении врачей?

— Наблюдаться у своего акушера-гинеколога должны все беременные женщины, потому что от этого зависит жизнь и здоровье мамы и будущего ребенка. Есть некоторые особенности ведения беременных женщин после ЭКО, связанные с приемом гормональных препаратов. И есть психологический момент: для большинства из них это выстраданная, давшаяся с трудом, долгожданная беременность, и врач должен помнить об этом, когда общается с пациенткой.

В остальном же будущие мамы, которые прошли через ВРТ, ничем не отличаются от других беременных женщин. И дети, рожденные от таких женщин, ничем не отличаются от других детей. Может быть, только тем, что они более долгожданные и любимые. В дополнительном внимании педиатров они тоже не нуждаются — наблюдаются в первые годы жизни по общим программам.

Известно, что не всегда парам удается забеременеть с помощью ЭКО. Какой показатель эффективности метода сейчас в Центре семейной медицины и как можно его повысить?

— Эффективность метода всегда зависит от возраста и состояния репродуктивного, соматического здоровья пациентки и ее супруга. В нашу клинику часто обращаются пары со сложными случаями, с которыми мы работаем длительное время. Тем не менее, в среднем эффективность ЭКО в ЦСМ — почти 50%, а кумулятивная эффективность (суммарная на несколько процедур ВРТ) значительно выше. Это результат на уровне лучших мировых клиник.

Все наши врачи-репродуктологи имеют одинаково высокий уровень эффективности, который мы регулярно отслеживаем. Наши специалисты постоянно повышают свою квалификацию: посещают конференции, знакомятся с научной литературой, изучают опыт зарубежных коллег.

У нас самая мощная в стране эмбриологическая служба, которую возглавляет родоначальник клинической эмбриологии на Урале Сергей Балезин. Мы используем самое современное оборудование на уровне лучших медицинских центров мира и Европы. За счет того, что мы обладаем признанными компетенциями и экспертностью в вопросах эмбриологии, к нам обращаются многие зарубежные и отечественные производители для проведения клинических испытаний новых видов оборудования и расходных материалов в области ВРТ.

Инновационными технологиями и знаниями владеют не только репродуктологи, но и профильные врачи, которые подключаются к ведению пациенток, в частности терапевты, эндокринологи, психологи. В некоторых случаях — даже специалисты по физиотерапии.

Наши доктора очень тепло относятся к пациенткам, переживают за каждую из них, поддерживают. Поэтому совместная работа команды высококвалифицированных врачей и пары, настроенной на результат, повышает вероятность благоприятного исхода.

В случаях, когда женщина не может выносить ребенка сама, встает вопрос о поиске суррогатной мамы. Работаете ли вы по таким программам?

— Да, у нас большой опыт работы с суррогатным материнством и собственная школа суррогатных мам: мы проводим отбор и специальную подготовку женщин. Число желающих последние годы росло. Но в конце 2022 г. были внесены поправки в федеральный закон о суррогатном материнстве, которые вводят ряд ограничений в эти программы. Сейчас мы ждем пояснений к федеральному закону, чтобы спланировать свою работу дальше.

Некоторое время назад к ЭКО относились с большим предубеждением. Растет ли в обществе доверие к этой технологии?

— Я думаю, что первое время страх перед ЭКО во многом был связан с низкой информированностью. Сейчас люди становятся более начитанными, а технологии стремительно развиваются и становятся доступнее. Пациенты, перед тем как обратиться к профильному специалисту, изучают и сайты клиник, и форумы, и научную литературу. В свою очередь, наша задача как врачей — постараться максимально доступно доносить в чем-то очень сложную информацию. Именно доверие пациента, открытость, заинтересованность и профессионализм команды нашей клиники являются ключом успеха столь уникальных технологий.

Сторонники и противники могут быть у любого метода, но технология ЭКО безапелляционно доказала свою эффективность, оказав помощь многим парам в осуществлении мечты стать родителями. Первые дети родились с помощью ЭКО в 1980-х гг., и сегодня они уже сами — мамы и папы.

Для меня ЭКО — это история про людей, которые идут вперед за своей мечтой и не сдаются. Это история про любовь и ответственность перед будущим ребенком, потому что с помощью этой технологии женщина не только обретает радость материнства, но и дает шанс малышу на здоровую и счастливую жизнь.

Во время нашего разговора вы рассказали о многих преимуществах Центра семейной медицины. Скажите, а вы посоветуете обратиться в ЦСМ своему ребенку, когда он решит стать родителем?

— Конечно. Когда мы с мужем планировали беременность, технологии, которыми сейчас владеет клиника, не были доступны. И я хорошо помню, как мы переживали, чтобы все прошло нормально. Сегодня будущие родители могут быть уверены, что все у них обязательно получится, а наши врачи предпримут для этого все необходимые усилия.

Центр семейной медицины

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