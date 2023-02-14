Вывозить незаконные киоски с улиц города будут весь 2023 г.

К заявленным ранее 110 киоскам, которые должны исчезнуть с улиц города уже через полтора месяца, добавится еще минимум несколько сотен. Сейчас мэрия ищет подрядчика для работ.

Заниматься ликвидацией киосков в городе власти будут весь 2023 г. Ранее стало известно, что сейчас в Екатеринбурге минимум 110 незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Алексей Орлов заявлял ранее, что все они будут ликвидированы до конца марта, но на этом работа не завершится.

Сейчас городские власти выбирают подрядчика на оказание услуг по демонтажу и транспортировке киосков общей площадью 629 кв.м. О том, где расположены эти торговые объекты, не сообщается, но из документации с портала госзакупок следует, что на работы отводится более полугода: киоски должны быть вывезены до 30 ноября 2023 г.

Заказчик работ — «Центр организации выставок и ярмарок», стоимость работ определена в 1 млн 245 тыс. руб. Победителя выберут после 22 февраля.

Напомним, минувшим летом администрация Екатеринбурга разработала порядок выявления, выноса, демонтажа, хранения и возврата незаконно размещенных киосков и павильонов на территории города. Правила касаются объектов, которые находятся на муниципальных и неразграниченных землях, но при этом не включены в схему расположения нестационарных торговых объектов. В декабре 2022 г. регламент выноса нелегальных киосков был утвержден.

Определяют, законно или незаконно установлен торговый объект, теперь представители районных администраций. Если киоск размещен незаконно — информация об этом будет передаваться специальной комиссии. Затем, как уже писал DK.RU, специалисты оповестят об этом собственника объекта, и если в обозначенный срок киоск не будет демонтирован за счет средств и сил собственника, это может произойти и без его участия.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с принятием регламента удалось серьезно продвинуться в борьбе с нелегальными торговыми точками, которые зачастую расположены на тротуарах, газонах и незаконно подключены к электроэнергии. За последние полтора месяца в досудебном порядке город силами МКУ «Центр организации выставок и ярмарок» и подрядчиков уже избавился от 77 нелегальных объектов.

Отметим, администрация Екатеринбурга взяла курс на зачистку города от ларьков несколько лет назад. Экс-мэр города Александр Высокинский ранее говорил, что такой вид бизнеса является криминализированным и не поддается контролю. Предприниматели при этом настаивают, что их права ущемляют.