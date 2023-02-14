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Евросоюз внес Россию в «черный» список налоговых юрисдикций

Евросоюз внес Россию в «черный» список налоговых юрисдикций
Иллюстрация: Pixabay.com

Вместе с Россией список пополнили еще несколько государств. Всего в нем 16 юрисдикций — сотрудничество с ними в целях налогообложения запрещено.

#ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Европейский союз внес Россию в  список юрисдикций, которые не сотрудничают по налоговым вопросам. Это может означать ужесточение мер контроля и проверок. В обновленный перечень вошли страны, которые либо не ведут конструктивный диалог с ЕС по вопросам налогового управления, либо не выполняют свои обязательства по проведению необходимых реформ, сообщается на сайте Европейского совета. Вместе с Россией 14 февраля черный список пополнили Британские Виргинские Острова, Коста-Рика и Маршалловы острова.

Причиной включения в список РФ стало невыполнение обязательств по устранению вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний, указывает совет ЕС. Кроме того, диалог с Россией по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после начала военной операции в Украине.

Сейчас в «черном» списке 16 юрисдикций: Американское Самоа, Ангилья, Багамские острова, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, Фиджи, Гуам, Маршалловы острова, Палау, Панама, Россия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Острова Теркс и Кайкос, Виргинские острова США, Вануату.

Им, среди прочего, грозят репутационные риски и повышенный уровень контроля за финансовыми транзакциями, отмечает Reuters. Евросоюз не допускает сотрудничество с этими юрисдикциями в целях налогообложения.

 
Автор: Андрей Пермяков
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