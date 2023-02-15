«Высота забора — фильтр на приятность». Где на Урале построят умный поселок для добряков?

«Первое и главное, что для меня важно при реализации «Урмана», — собрать вместе людей, которым будет друг с другом приятно. Хватит отгораживаться друг от друга двухметровыми заборами».

В ближайшие четыре года на берегу Ревдинского водохранилища вырастет высокотехнологичный поселок «Урман» с «домами из будущего». Его площадь составит 32 Га. На этой земле расположатся не только участки с жильем, но и дороги, места общего пользования, тропа здоровья, собственный пляж и развлечения для детей. Возводит «Урман» компания «Хаусверк». Руководитель «Хаусверка» Евгений Драчёв отмечает: строительство поселка — новый для команды опыт. Ранее компания успешно занималась возведением высокотехнологичных домов на заказ. Теперь же владеть морально нестареющей недвижимостью смогут гораздо больше людей.

В беседе с DK.RU Евгений Драчёв рассказал подробнее о планах на «Урман», о том, чем качество жизни отличается от уровня жизни, а еще о том, что такое «эволюция забора».

Евгений, когда случился тот поворотный момент, когда вы решили перейти от работы с индивидуальным заказом к строительству целого поселка?

— Эта идея давно сидела в голове. Каждая компания должна расти, развиваться и становиться лучше. Решение пришло еще в 2019 г. — надо строить типовые проекты, заниматься полноценным девелопментом. И, надо сказать, подобные предложения поступали постоянно: звонили люди из Москвы, Тюмени, Екатеринбурга. Но ни один из интересантов не прошел тест на партнерство. Потенциальный конфликт я видел в интересах и принципах. Они все были про деньги. Желательно быстро и больше. А мне было важно построить действительно хороший посёлок, где деньги — лишь счёт на табло. Это принципиально разные цели. Внутренний запрос на возведение поселка так и висел, пока я не познакомился с Рамилем Гайфулиным, владельцем земли у Ревдинского водохранилища. Раньше на этом месте располагался дом отдыха «Ёлочка». Для Рамиля Нуровича это заповедные места, родные. Он провел там много времени в детстве. У него, как и у меня, был запрос на строительство принципиального нового для Екатеринбурга и качественного проекта. Так мы и «совпали» по ценностям.

Строительство «Урмана» — это акт творчества и созидания.

Второй момент — назревший запрос покупателей на красивые, понятные дома с хорошей инженерной составляющей. На самом деле многие люди влезают в стройку не от хорошей жизни, а по нужде. Они ездят по области, смотрят, кто что предлагает, понимают, что хотят чего-то принципиально другого, потом приезжают к нам и говорят: «Если бы вы строили готовые дома на продажу, мы бы не заморачивались со стройкой».

Ценности идут в неразрывной связке с философией. Что можно сказать о философии «Урмана»? Для кого этот поселок?

— Нам действительно важно объединить в «Урмане» людей по ценностному принципу. Деньги — это не фильтр, как во многих других поселках. Нам важно, чтобы людям было друг с другом комфортно, чтобы они умели доверять, умели радоваться, были гостеприимными и ценили красоту. Семь лет назад я побывал в одном элитном поселке Екатеринбурга. Смотрел себе таунхаус. Встретил на улице женщину с коляской и решил выяснить, как ей тут живется. Мы разговорились, и она обронила фразу: «Знаете, тут все такие пафосные, будто ездят на «Мерседесах». Там действительно много «Мерседесов», но людей это не объединяет, а наоборот, отгораживает друг от друга. А мне хотелось бы объединить в «Урмане» приятных людей. Это идея про добрососедство, правила и порядок.

И как понять — насколько тот или иной покупатель ваш?

— Фильтр на приятность — это забор. В «Урмане» мы принципиально отказались от высоких заборов. Все они — метр в высоту. Если человек хочет жить с метровым забором, не стремится отгородиться от окружающего мира бетонной стеной — то это уже история про доверие и открытость.

У меня даже есть собственная «эволюционная теория забора». Смотрите, в 90-е все строили заборы 3 м, потому что время было такое. Люди жили в постоянной тревоге за свое имущество. Потом заборы уменьшились до 2,5 м. В 2010-х гг. — до двух метров. Сейчас люди соглашаются уже на полтора. Это связано с падением уровня преступности, жить стало безопаснее.

А те, кто ставит высокие заборы, — это люди как будто из старого времени. Новому поколению отгораживаться не требуется.

Раз мы заговорили про эволюцию, не могу не спросить: а как эволюционируют сами загородные поселки и на какой эволюционной ветке находится «Урман»?

— «Урман» позиционируется как первый высокотехнологичный загородный поселок Екатеринбурга и даже Урала. Это если не вершина эволюции, то где-то рядом. До этого рынок загородной недвижимости прошел несколько витков развития. На ранних этапах было так: инвесторы покупали участок сельхозземли, отсыпали скальником дороги, ставили бетонные столбы, чтобы создать видимость подключения к электричеству и начинали продажи.

Асфальта в таких поселках нет, не было и не будет никогда. Потому что об этом надо договариваться собственникам. А мы знаем, что там, где 10 человек готовы скинуться на нормальную дорогу, 11-й обязательно пойдет в отказ.

В 2014 г. появился крупный посёлок комфорт-класса с асфальтом и подземными сетями: вода, газопровод и электроснабжение. Асфальт от квартиры до дома и отсутствие ЛЭП — это стало новым базовым минимумом.

Следующий эволюционный шаг развития загородной жизни реализуем мы. Речь про упорядочение внешнего вида загородных домов. Нужно строить в единой концепции. А на примере ныне существующих элитных поселков, которые заявляют о единообразии, можно изучать тренды архитектуры в новой России. Посмотришь налево — увидишь то, что было модно 20 лет назад, посмотришь направо — мода десятилетней давности. Я считаю, что за проектами с единой средой — будущее. Люди хотят покупать землю и понимать, как окружение будет выглядеть завтра.

Ну, и центральная канализация должна стать нормой. В «Урмане» она есть.

И как будет выглядеть земля в «Урмане»? Какие дома вы предлагаете покупателям?

— Это будет одноэтажный инновационный поселок с компактными, но функциональными домами. Для «Урмана» мы предлагаем пять проектов домов. Три из них — Hauswerk-135, Sommerhaus и Hauswerk-150 — наша команда уже строила в рамках частных заказов. Еще два проекта — новинки, которые будут только в «Урмане». Речь идет о проектах Urman-140 и Urman-169. Участки под эти дома мы будем нарезать по 8-13 соток в зависимости от площади дома. Этой земли вполне достаточно, а благодаря низким заборам у резидентов поселка не возникнет чувства зажатости. Одним словом, при строительстве мы исходим из принципа разумной достаточности. Человеку не надо будет отапливать избыточные метры дома и обслуживать лишнюю площадь участка.

Все проекты уже расставлены на карте. Архитектор проекта — Илья Горбатов из студии «20/10» — сделал так, что фасады домов чередуются, т.е. на одной улице не вырастут одни только Hauswerk-135. У людей не будет ощущения, что они находятся в пионерском лагере, где все фасады одинаковые. Другие возможные строения на участке (навес, баня, гараж) тоже будут размещаться в сотрудничестве с архитектором.

Расскажите подробнее про свои дома?

— Принципы при строительстве каждого из проектов одинаковы, поэтому давайте я расскажу вам на примере Hauswerk-135. Это лидер продаж нашей компании и его концепция звучит так: «Важно не количество метров, а качество». Это история про качество жизни.

Площадь — 135 м2, одна мастер-спальня, две детских и просторная гостиная. Трансформируемые навес для а/м и летняя терраса. Фирменным решением проекта является отдельная кладовая со входом с улицы для хранения колес, велосипедов, газонокосилки, самокатов, лыж, сноуборда, санок, лодки, рыболовных снастей.

Никаких бюджетных материалов в доме нет, чтобы избежать быстрого физического устаревания. Первый ремонт должен быть как можно позже, дом не должен поедать время.

Большое внимание дизайну, материалам фасада, деталям и примыканиям. Потому что сегодня вокруг всё дизайн. Покупаете миксер — и даже это дизайн. Мы ставили перед собой задачу реализовать архитектуру вне времени, которая и через 15 лет будет восприниматься свежо. Это второй столп концепции — медленное моральное устаревание.

А что с инженерной начинкой?

— Тут всё по-максимуму. Современный дом — это современные инженерные системы. Мы сегодня комплектуем так, как это делается в новых домах в Германии.

С 2014 г. мы не строим без приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла, и в «Урмане» вы тоже не сможете от неё отказаться. Качество воздуха в каждом помещении контролируется датчиками, система сама определяет количество свежего воздуха, которое нужно подавать. Через эту систему можно решить вопросы увлажнения и пассивного охлаждения. Используя грунтовый телообменник системы вентиляции, можно отказаться от кондиционеров. Грунт зимой и летом на глубине 3 м всегда +7 градусов. Когда на улице + 35 градусов, мы используем энергию грунта для охлаждения, когда -200 — для нагрева. В Екатеринбурге, кроме нас, эту систему никто не делает.

Все дома «Урмане» будут оснащены немецкими котлами Vaillant. Обязательной станет система «умный дом», с автоматическим поддержанием комфорта и удаленным мониторингом параметров. Вы можете уехать из дома и не переживать. Если что случится, сервисная компания будет рядом.

Электрика выполнена на высоком уровне. Владелец дома может контролировать напряжение и ток на каждой фазе. Он защищен от скачков напряжения и может осуществлять самостоятельно диагностику аварий. Это очень технологичный дом, гости наших заказчиков обычно под глубоким впечатлением.

Подробнее о каждом из проектов можно узнать на нашем сайте.

Складывается ощущение, что вы говорите об очень дорогих домах.

— Нет. Мы рассчитываем на хороший крепкий средний класс. А знаете, почему вы ассоциируете такие дома с элит-классом? Потому что где-нибудь в Москве, конечно, строят такие дома, но от 700 м2. Мы же сделали депремиализацию роскоши. Предложили людям компактные дома со всеми технологиями и атрибутами, которые используются в премиальной недвижимости. Ну, и еще раз: «Урман» — это не про пафосную публику, её мы как раз хотим отсечь площадью домов. Мы про качество жизни и здравый смысл. У нас очень прозрачное ценообразование, стоимость домов можно увидеть на сайте. Причем, она обозначена не в категориях от/до, а вся целиком.

Какую развлекательную и социальную инфраструктуру вы заводите в «Урман»?

— Есть желание уместить туда всё, что нужно для жизни. Во-первых, мы хотим сделать центр добрососедства — место, где жители будут собираться вместе. Загородная жизнь крутится во многом вокруг детей, вокруг семьи, и в этом центре можно будет встретиться и обсудить какие-то вопросы, отметить детский день рождения, поработать, в конце концов.

К центру добрососедства примкнет уличный кинотеатр, где можно будет собраться соседями и посмотреть фильм. Рядом — мангальная зона. Будет, конечно, хорошая детская площадка с современным дизайном в экостиле.

Мы объединяем не только взрослых, но и детей. Для ребят сделаем театрльную сцену, киоск для продажи лимонада и поделок. Помните, как во многих голливудских фильмах дети выходят на улицу и начинают торговать лимонадом? Тут у них будет такое же место, где можно поиграть в магазин или устроить штаб .

Площадка для выгула собак должна быть обязательно, пляж и пирс. Зимой на водохранилище организуем каток, сделаем баскетбольную площадку, теннисный корт, тропу здоровья.

Технологичный поселок равно «умный» поселок?

— Да, мы хотим сделать и дома, и сам поселок «умными». Надо только понимать, какую часть дома резидент захочет автоматизировать. В идеале надо сделать так, чтобы общие параметры дома «сливались» в единый центр. Если, например, вы в городе, а в котельной произошла авария, мы об этом узнаем и позвоним вам. Сотрудник заходит в котельную с улицы, минуя дом, и устраняет поломку. Это очень удобно.

Вы несколько раз в разговоре упомянули, что дома «Хаусверк» нестареющие. Что это значит?

— Мы имеем четкий образ недвижимости будущего. Продуманная жизнь в доме, разумные метры, сервис — вот что повышает стоимость дома и поселка, которые мы предлагаем сегодня. В развитых странах это стандарт. У нас — нечто необычное.

Пройдет десять лет, концепция, которую мы принесли, тоже станет базой. Другие дома морально устареют, а эти — нет. Вообще наша цель, чтобы они дорожали.

Последний вопрос, в чем, на ваш взгляд, преимущества жизни за городом?

— Смотрите: есть уровень жизни, а есть качество жизни. И это два принципиально разных понятия. За уровнем жизни едут в Москву — там можно хорошо зарабатывать, ездить на дорогой машине, но жить в пробках. А вот за качеством жизни едут уже из Москвы. Качество жизни — это свободное время, хороший воздух, возможность жить у воды, есть хорошие продукты, пить чистую воду. Где доступна эта роскошь? Правильно, за городом.

Второе: в своем доме удовольствие принимать гостей. Гости в квартире, как говорится, — не то пальто. И третье: за городом другое течение времени. Здесь можно замедлиться и восстановиться после городской суеты. А если говорить конкретно про «Урман», то здесь на восстановление моральных сил будут работать сразу все четыре стихии: и земля, и воздух, и вода, и огонь. Это будет то место, куда будут приезжать за наслаждением.