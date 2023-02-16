Микроклимат в екатеринбургских новостройках будет контролировать интернет вещей

МТС и «Атомстройкомплекс» начали тестировать датчики микроклимата «Цельсиум» в новостройках. Устройство будет отслеживать данные о температуре, давлении и взвесей в воздухе.

Мониторинг климата производится в режиме 24/7. Данные о температуре в квартире, атмосферном давлении, влажности и наличие в воздухе вредных взвесей фиксируются «Цельсиумом» каждые 10 минут и отправляются в облачное хранилище данных МТС, посредством мобильной сети NB-IoT (интернет вещей). Каждый час заказчик получает полный отчёт о состоянии микроклимата в помещениях. В случае обнаружения отклонений показателей от нормы система немедленно уведомляет об этом пользователя через сопутствующее приложение «Цельсиум» для устройств на базе Android и iOS.

Потребность в мониторинге микроклимата в новостройках вызвана использованием в строительстве большого количества воды и минеральных стройматериалов, и необходимостью соблюдения жильцами ряда климатических параметров в первый год эксплуатации нового жилья.

Несмотря на свою новизну «Цельсиум» уже хорошо зарекомендовал себя в деле мониторинга микроклимата десятка российских музеев и библиотек. Такие приборы охотно устанавливаются больницами и аптечными складами. Узнаваемый прибор в форме яйца можно встретить в детских садах и овощехранилищах. И даже в Антарктиде наши «Цельсиумы» следят за комфортом в домиках учёных-полярников. «Атомстройкомплекс», похоже, нашел этим приборам новое применение — объективный мониторинг новостроек должен стать гарантом качества сдаваемого жилья, — считает директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Благодаря круглосуточному мониторингу ключевых параметров можно увидеть любые отклонения буквально у себя в офисе, отмечает Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

Это даст возможность объективно оценивать качество примененных узлов и их реализации, а также соблюдение правил эксплуатации собственниками. В результате — позволит улучшать качество проектных решений и строительных работ. Осуществлять этот срез можно в любой момент удаленно, без выезда на объект, — продолжает спикер.

«Цельсиум» — новая разработка МТС, которая включена в реестр российского телеком-оборудования (ТОРП) и Государственный реестр средств измерения (ФГИС «Аршин»). Датчики микроклимата «Цельсиум» автономны и не требуют специального монтажа. Питание такого прибора осуществляется от батареек, которых хватает на два года непрерывной эксплуатации. Сеть NB-IoT покрывает всю экономически используемую территорию Свердловской области, а потому для подключения датчиков в новостройках нет необходимости в строительстве новых базовых станций сотовой связи или покупки заказчиком дополнительного оборудования.