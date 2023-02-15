Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 14.02
73,63
78,67
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание после послания Путина

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко. Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

После послания президента, которое пройдет накануне годовщины СВО, Совет Федерации соберется на внеплановое послание. Как утверждается — ради бюджетных законов.

#ЗАКОНЫ#ВЛАСТЬ#НОВОСТИ

Госдума и Совфед соберутся на заседание 22 февраля — на следующий день после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Как пишет РИА Новости, в Совфеде заявили, что на этот день перенесут запланированное заседание, чтобы принять вступающие в силу с 1 марта законы, касающиеся «новых субъектов РФ», сказал глава Комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

Законы касаются корректировки налогового законодательства и связаны с «дальнейшей имплементацией законодательства РФ на территории новых субъектов», добавил он. До конца месяца необходимо также рассмотреть два закона, вносящих изменения в бюджетное законодательство. Так, предполагается ввести специальных казначейские кредиты для регионов, говорит зампред Совфеда Николай Журавлев.

Заседание Совфеда переносится с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, оно не будет дополнительным, заявила спикер Валентина Матвиенко. На нем будут рассматриваться бюджетные законы, добавила она.

Госдума также проведет заседание 22 февраля в 12.00. В нижней палате парламента его назвали плановым, перенесен только правительственный час с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в послании тот сделает акцент «на текущей ситуации», в том числе в экономике и социальной сфере. Это послание пройдет накануне первой годовщины специальной военной операции России в Украине.
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Никита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала РоссииНикита Михалков обвинил «чувака в косоворотке» из Екатеринбурга в попытках развала России
  • С прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музейС прошлым все понятно. А что с будущим? Игорь Пушкарев рассказал про себя и свой музей
  • «Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»«Мы превращаемся в тупик. Россия уже не транзитный коридор между КНР и ЕС, нас ждет Азия»
  • Землетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескороЗемлетрясение, подобное тому, что было в Турции, может повториться на Урале. Но нескоро
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.