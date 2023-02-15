Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание после послания Путина

После послания президента, которое пройдет накануне годовщины СВО, Совет Федерации соберется на внеплановое послание. Как утверждается — ради бюджетных законов.

Госдума и Совфед соберутся на заседание 22 февраля — на следующий день после послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Как пишет РИА Новости, в Совфеде заявили, что на этот день перенесут запланированное заседание, чтобы принять вступающие в силу с 1 марта законы, касающиеся «новых субъектов РФ», сказал глава Комитета по регламенту верхней палаты парламента Вячеслав Тимченко.

Законы касаются корректировки налогового законодательства и связаны с «дальнейшей имплементацией законодательства РФ на территории новых субъектов», добавил он. До конца месяца необходимо также рассмотреть два закона, вносящих изменения в бюджетное законодательство. Так, предполагается ввести специальных казначейские кредиты для регионов, говорит зампред Совфеда Николай Журавлев.

Заседание Совфеда переносится с 1 марта на 22 февраля по просьбе правительства, оно не будет дополнительным, заявила спикер Валентина Матвиенко. На нем будут рассматриваться бюджетные законы, добавила она.

Госдума также проведет заседание 22 февраля в 12.00. В нижней палате парламента его назвали плановым, перенесен только правительственный час с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, пишет «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в послании тот сделает акцент «на текущей ситуации», в том числе в экономике и социальной сфере. Это послание пройдет накануне первой годовщины специальной военной операции России в Украине.