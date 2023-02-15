Сеть «Связной» инициирует свое банкротство

Один из крупнейших техноритейлеров снова сталкивается с финансовыми трудностями. Компания намерена инициировать банкротство, и один из кредиторов считает это оптимальным вариантом.

ООО «Сеть ''Связной''» подало уведомление о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве, следует из данных «Федресурса». Среди кредиторов указаны «Совкомбанк» и Альфа-банк, поставщик электроники «Мерлион», сотовый оператор «Вымпелком» и компания «РБ Факторинг», подконтрольная Росбанку.

Летом 2022 г. к «Связному» было подано 79 исков на общую сумму почти 15 млрд руб. от перечисленных кредиторов и других компаний. В «Связном» не стали комментировать подачу иска.

«Связной» основан в 1995 г. предпринимателем Максимом Ноготковым, сначала компания называлась «Максус». В конце 2014 г. контролирующим акционером ритейлера стал Олег Малис, компания которого Solvers выкупила права требования долга на $130 млн у группы «Онэксим» Михаила Прохорова. В 2018 г. «Связной» был объединен с «Евросетью», 25% в структуре получил «МегаФон», который продал свою долю в 2022 г. структурам Олега Малиса.

Альфа-банк заявил, что сумма долга «Связного» — более 8 млрд руб. В Совкомбанке не назвали сумма долга, но указали, что рассчитывают полностью взыскать ее с компании. Первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский сказал: «Мы считаем, что в сложившейся ситуации банкротство — оптимальный путь».

В «Связном» в декабре рассматривали поиск инвестора, готового покрыть долги, либо подачу иска на банкротство, говорит собеседник «Коммерсанта», близкий к компании. Другой источник утверждает, что топ-менеджмент надеется реструктуризировать долг. «Связной» продолжает работать и заказывать крупные партии электроники, отмечают в дистрибьюторских компаниях.