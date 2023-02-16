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Ак Барс Банк помогает импортерам из Китая получить отсрочку платежа без залога

Ак Барс Банк помогает импортерам из Китая получить отсрочку платежа без залога
Иллюстрация: Ак Барс Банк

Получить отсрочку смогут импортеры скоропортящихся продуктов, минеральных ресурсов, запрещенной к импорту продукции, также те, кто нуждается в финансировании импорта и отсрочках китайскому поставщику.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Ак Барс Банк предоставляет отсрочку платежа импортеру из Китая под страховое покрытие «Синошур» — китайское государственное экспортно-кредитное агентство. Получить отсрочку платежа по контрактам с поставщиками можно без залога на срок 90 или 120 дней.

Услуга подойдёт, если вы:

  • импортируете товары из Китая, кроме скоропортящихся продуктов, минеральных ресурсов и запрещëнной к импорту продукции;
  • нуждаетесь в финансировании импорта или отсрочках платежа китайскому поставщику.

Срок подготовки документов — до 7 дней. Срок оформления кредитного лимита — до 21 дня.

Получите консультацию по ссылке.

Справка DK.RU

 
ПАО «АК БАРС БАНК». ОГРН 1021600000124. Юридический адрес: Россия, Республика Татарстан,420066, г. Казань, ул. Декабристов, 1. Генеральная лицензия ЦБ РФ No. 2590 от 12.08.2015 г. Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в ЦБ РФ и успешно работает на финансовом рынке России с 1993 года. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
 

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akbars-leasing.ru

Автор: Татьяна Юстус
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