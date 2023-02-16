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Бизнес просит оставить доступ к ЕГРН. Закрытие доступа к выпискам усложнит жизнь рынку

Бизнес просит оставить доступ к ЕГРН. Закрытие доступа к выпискам усложнит жизнь рынку
Иллюстрация: DK.RU

По новому закону получить сведения об объекте недвижимости и его владельце можно будет только с согласия собственника. Это может привести к росту мошенничества, опасаются эксперты.

#ЗАКОНЫ#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Бизнес просит сохранить действующий порядок получения выписок из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН), так как поправки, которые ограничивают самостоятельное получение выписок, усложнят работу риелторов, арендодателей и классифайдов. Как пишет «Коммерсантъ», с соответствующим письмом «Опора России» обратилась к главе Минцифры Максуту Шадаеву и руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому. Кроме того, Ассоциация «Цифровая экономика», которая объединяет крупные ИТ-компании, попросила Минцифры разрешить аккредитованным организациям получать данные о собственниках недвижимости после того как поправки вступят в силу, пишет РБК

«Опора» предлагает отложить нововведения, пока не будет запущен госсервис, который позволяет проверить сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРН. Однако в Минцифры и Росреестре не видят причин для переноса сроков — сервис будет доступен с 1 марта, и данные из реестра будут доступны только при согласии собственника жилья, за исключением супругов, наследников, нотариусов, банков и кадастровых инженеров. Поправки приняты с целью усилить защиту персональных данных, утверждают их авторы.

Но после их принятия с серьезными трудностями столкнутся более 500 тыс. малых предприятий и 120 тыс. самозанятых в сфере недвижимости, а также у собственников жилья, потенциальных арендаторов и покупателей жилья, говорит член президиума «Опоры России» Дмитрий Гавриленко

Новое правило получения выписок приведет к тому, что вырастет количество непроверенных объявлений о продаже и аренде жилья, считает руководитель юридической службы компании «Инком-Недвижимость» Светлана Краснова

Ограничение доступа к сведениям из ЕРГН приведет к тому, что станет сложнее проверить, имеет ли человек право распоряжаться объектом недвижимости, и это несет предпосылки для мошенничества, говорит гендиректор «Цифровой экономики» Сергей Плуготаренко. Данные из ЕГРН используют многие ИТ-компании, в частности, «Яндекс», ЦИАН и «Авито» — для повышения безопасности участников сделок с недвижимостью.

Автор: Андрей Пермяков
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