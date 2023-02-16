Ужасающий рост: число сообщений о буллинге в свердловских школах за 2 года выросло на 40%

Однако реальное количество, скорее всего, превышает число зафиксированных случаев. Дети часто не сообщают о травле родителям и учителям, поэтому проблема носит латентный характер, считают эксперты.

«В 2020 г. к нам пришло 56 обращений о буллинге и травле, а в 2022 г. — уже 78», — рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Он отметил, что данная тенденция характерна не только для школ, но и для дошкольных образовательных учреждений.

«Я бы все-таки не стал утверждать, что проблема буллинга в образовательных организациях — это проблема школьная. Источники ее могут находится где угодно — во дворе, в семье, в другом подростковом сообществе. Школа сегодня является единственным местом, где мы общаемся офлайн, «на расстоянии вытянутой руки, сжатой в кулак». Иногда начало возникает с безобидного разговора родителей на кухне, когда дети находятся рядом, потом тащат эту не самую добрую информацию в образовательную организацию. Иногда и преподаватель является источником тех событий, о которых мы говорим», — прокомментировал он.

По его мнению, решение проблемы можно искать в теории формирования коллектива Антона Макаренко, от которой школы сейчас ушли. «Мы работаем тогда, когда конфликт уже зашел в сложную фазу и когда нужно разнимать людей», — отметил он.

Напомним, недавно эксперт по детской безопасности Анастасия Беренова рассказала DK.RU, как переломить такую ситуацию, что нужно делать родителям и учителям, если они столкнулись с подростковой жестокостью, как ее не допустить, как минимизировать риски возникновения травли.

Она рассказала, что сама профилактика подростковых суицидов не разработана. Если она все же будет создана, если будет единый протокол, он должен быть неконтролирующий, это ключевое. Такого, что «давайте будем отслеживать соцсети», быть не должно. Это должен быть разумный протокол, включающий:

группы поддержки подростков;

обучение родителей доверительным разговорам;

информирование о том, что такое границы подростка и как их нельзя нарушать;

как диагностировать депрессию и другие заболевания, куда обратиться к специалисту, если вы заметили ее признаки у своего ребенка.

В первую очередь должна быть информативная поддержка родителей: например, что делать, когда в семье напряженная ситуация, когда у ребенка сложности в школе.

Кстати говоря, чтение переписки — это один из факторов риска, когда ребенок теряет доверие к миру. Это может стать последней каплей, когда он захочет уйти из жизни. И вообще все то, что сейчас делается в области «детской безопасности», категорически вредит детям и усугубляет ситуацию.

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